El Parlament refusa presentar al·legacions al TC sobre les lleis de l'1-O

El Parlament ha decidit no presentar al·legacions contra els recursos que el govern espanyol ha presentat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la llei del referèndum, contra la llei de transitorietat jurídica i contra la Sindicatura Electoral de l'1 d'octubre. Així figura en el Butlletí Oficial del Parlament, on es precisa que la cambra ha decidit directament personar-se en la causa i no presentar abans al·legacions prèvies, com era habitual.Fonts parlamentàries han explicat que els mateixos lletrats de la cambra van decidir que no procedia "defensar la constitucionalitat" de la lleis per motius obvis i van acordar no presentar al·legacions per considerar que es tracta d'"un tema polític" i no jurídic, i tots van estar d'acord a mantenir aquesta posició.El Parlament va aprovar les dues lleis i la Sindicatura Electoral en el ple del Parlament del 6 i 7 de setembre, i el 12 de setembre ja va ser notificat dels recursos d'inconstitucionalitat.

