Eslovènia reclama respectar al dret a l'autodeterminació de Catalunya

Manifestació sobiranista recent. Foto: Adrià Costa

Els comitès d'Afers Europeus i d'Exteriors al parlament d'Eslovènia han aprovat una resolució que reclama una "solució pacífica" per a Catalunya i el respecte al dret a l'autodeterminació d'acord amb "les normes vàlides i els principis de les lleis internacionals".El text, que s'ha aprovat per unanimitat, diu en referència a l'1-O que "l'ús desproporcionat de la violència és inacceptable", tant per protegir l'Estat actual com per intentar assolir la independència. Els diputats explícitament expressen el seu "suport pel dret universal a l'autodeterminació de les nacions".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)