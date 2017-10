El TSJC cita Turull i els principals lletrats del Parlament pel cas Forcadell

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major de la cambra, Antoni Bayona. Foto: ACN

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar el dia 24 els principals lletrats del Parlament i el conseller de la Presidència, Jordi Turull, en el marc del cas Carme Forcadell, que jutja la tramitació de determinades normes al Parlament incomplint la suspensió de determinades resolucions per part del Tribunal Constitucional. Principalment, es tracta de la declaració de ruptura del 9 d'octubre de 2015, que l'alt tribunal entén que empara l'inici de l'etapa definitiva del procés sobiranista.En concret, els citats pel TSJC són Elisabet Riambau, secretària de serveis jurídics del Parlament, Antoni Bayona, lletrat major del Parlament, Xavier Muro, secretari general del Parlament, i Jordi Turull, qui, a banda de conseller, va ser també president del grup parlamentari de Junts pel Sí fins al juliol i, per tant, impulsor d'algunes de les iniciatives vetades.Es dona el cas, a més, que Bayona i Muro es van oposar a la tramitació de la llei del referèndum el 6 de setembre en considerar-ho inconstitucional, negant-se a plasmar la seva signatura i donar el seu aval, cosa que va ser utilitzada per l'oposició per argumentar la il·legalitat d'aquest fet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)