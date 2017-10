​Junqueras triomfa a Twitter amb una pregunta sobre el PP i el PSOE

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), cuál es hoy la diferencia entre el PP y el PSOE respecto a Catalunya? — Oriol Junqueras (@junqueras) 13 d’octubre de 2017

La misma que con respecto a cualquier otro tema: ninguna. — Zireck (@Zireck) 13 d’octubre de 2017

que l'iceta balla i el rajoy no? — Oriol ||*|| DI (@oriolmolist) 13 d’octubre de 2017

Que uno acaba en “P” y el otro en “SOE” — White Bird (@White_BRD) 13 d’octubre de 2017

Que unos deciden y los otros solo dicen SI A TODO.

Lo del NO es NO ya tal... — Oriol (@oriol28578) 13 d’octubre de 2017

Que el PP no condena el uso de la fuerza... y el PSOE tampoco — Marco Cimino (@mcimino) 13 d’octubre de 2017

PPSOECs son la casta que mantiene el régimen del 78. — Lagarder Activista (@lagarder81) 13 d’octubre de 2017

Quan hi ha Catalunya pel mig, no hi ha lloc per a les mitges tintes. Així ho ha demostrat el PSOE, que en el conflicte sobre la independència de Catalunya no ha dubtat en deixar de banda alguns dels seus postulats històrics i s'ha associat amb el PP, a qui li ha donat suport incondicional en totes les mesures contra el sobiranisme català.En aquest context s'ha de fixar la pregunta que Oriol Junqueras ha fet directament al líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, a través de Twitter: “Quina és la diferència entre el PP i el PSOE respecte a Catalunya?".La piulada ha tingut un gran ressò i ja té més de 1.000 retuits i més de 2.000 “m'agrades” en només una hora. També té uns 500 comentaris.Molts dels usuaris donen la raó a Junqueras i fan mofa de la postura de vassallatge del PSOE. “La mateixa que respecte a qualsevol altre tema: cap”, diu un internauta. “Què l'Iceta balla i el Rajoy no?”, diu un altre. En segueixen d'altres: “Que un acaba en 'P' i l'altre en 'SOE'”, “que uns decideixen i els altres diuen sí a tot” o “que el PP no condemna l'ús de la força... i el PSOE tampoc".

