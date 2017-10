El Parlament programa un ple per dimecres pendent de la CUP i la declaració d'independència

El ple del Parlament, el dia que ha d'aprovar la llei del referèndum Foto: Adrià Costa

La mesa i la junta de portaveus del Parlament es reuniran el dilluns per programar l'ordre del dia d'un ple per dimecres i dijous, després de sis setmanes sense sessió de control. Fonts parlamentàries assenyalen que és urgent reprendre l'activitat parlamentària. El ple estarà inevitablement marcat per la resposta de Puigdemont al requeriment del govern espanyol, del qual Rajoy en condiciona l'aplicació del 155, així com dels nous passos de l'executiu català que rep pressions de l'independentisme perquè mogui fitxa El ple es va reunir dimarts passat, però ho va fer de forma extraordinària per la compareixença a petició pròpia del president Carles Puigdemont, que va portar els resultats del referèndum a la cambra i va demanar suspendre la declaració d'independència immediatament després d'assumir el mandat de l'1-O. Aquesta decisió no va convèncer la CUP, que aquest dissabte reunirà el Consell Polític per decidir si abandona l'activitat parlamentària ordinària fins que no es reactivi la declaració d'independència De ser així, l'independentisme perdria la majoria al Parlament i l'ordre del dia del pròxim ple el fixaria l'oposició, que tindria la majoria de vots. JxSí tampoc tindria majoria per aprovar les lleis i mocions que s'hagin d'abordar en el plenari de la setmana vinent.

