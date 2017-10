Albiol ja apunta per on atacar amb el 155

Activar el art. 155 como pide @CiudadanosCs sólo para convocar elecciones no resuelve ningún problema. Ni en la educación, ni en @mossos — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 13 d’octubre de 2017

L'article 155 de la Constitució dona un ampli marge de maniobra al govern espanyol per actuar. Amb un redactat voluntàriament ambigu i mai no aplicat, aquesta mesura l'habilita per "adoptar les mesures necessàries per obligar aquella [comunitat] al compliment forçós" de la legalitat i la Constitució. L'única via que contempla l'executiu central per no aplicar aquest article és que Carles Puigdemont es retracti per escrit de la declaració d'independència, cosa que no té previst fer Llavors, per on pensa actuar Mariano Rajoy perquè la Generalitat acati la legalitat espanyola i aparqui el procés sobiranista? Ciutadans, per exemple, ha reclamat reiteradament els darrers dies que hauria d'usar la intervenció de les institucions catalanes per forçar eleccions i aconseguir una majoria unionista al Parlament -sense cap garantia que aquesta sorgís, excepte si els comicis es fan amb els partits independentistes il·legalitzats, com planteja l'ala dura del PP -.Malgrat tot, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, rebutja aquesta mesura, ja que, segons ha asseverat en una piulada aquest divendres, activar el 155 "només per convocar eleccions no resol cap problema". "Ni en l'educació, ni en Mossos", ha afegit, donant a entendre que aquestes serien les dues competències que primer intervindria el govern espanyol. De fet, el teòric adoctrinament dels nens a les escoles que denuncia l'unionisme o el paper passiu dels Mossos per aturar l'1-O són alguns dels objectius dels atacs de l'espanyolisme contra el procés:

