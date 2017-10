La Moncloa acusa Puigdemont de conduir Catalunya a la «recessió» si declara la independència

Consell de ministres marcat pel requeriment que el govern espanyol ha fet al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la intenció que aclareixi si ha declarat la independència abans d'aplicar l'article 155. La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit aquest divendres Puigdemont que si declara la independència farà entrar Catalunya en "recessió". "Estan posant en risc la recuperació econòmica", ha exposat la vicepresidenta espanyola, dirigint-se als responsables de la Generalitat.Sáenz de Santamaría ha aportat indicadors -de fonts expertes, ha dit- per detallar la "intestabilitat" política i econòmica que ha generat el procés sobiranista. S'ha referit al descens "d'un 10% de les inversions" a Catalunya mentre a l'Estat han crescut "un 13%". També s'ha referit a la "caiguda dramàtica del turisme". "Quan s'instal·la la incertesa, ho paguen els ciutadans", ha dit.La vicepresidenta espanyola ha exigit a la Generalitat que atengui la proposta "sensata" del govern espanyol per "tornar al marc constitucional". "S'ha ofert diàleg en el marc de la llei i del Congrés", ha explicat. "El diàleg no s'ha d'exigir sinó practicar-lo", ha afegit Sáenz de Santamaría, que ha recordat que la pregunta traslladada al Govern -si ha declarat o no la independència- és "senzilla per acabar amb un problema complex". "Té la via per tornar al marc constitucional", ha subratllat.La dirigent popular ha insistit que ja no hi ha lloc "per a interpretacions" ni per a discursos "ambigus". "La decisió depèn del president Puigdemont i no de la CUP ni de l'ANC", ha sentenciat Saénz de Santamaría en ser preguntada sobre les veus de l'independentisme que demanen que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència. La vicepresidenta ha insistit, a més, que els únics mediadors vàlids són els 350 diputats que representen "al conjunt del poble espanyol" al Congrés. De fet, de cara a la UE ha recordat que obrir una mediació podria portar a la "inestabilitat en altres regions".Mentre la Moncloa espera una resposta de la Generalitat -i ja ha aconseguit sumar el suport del PSOE i Ciutadans per fer els següents passos-, el partit de Mariano Rajoy es mostra inflexible. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha afirmat aquest divendres que el president espanyol "actuarà amb força" per evitar el "cop d'estat" a Catalunya. Hernando ha explicat en una entrevista a Antena 3 que les mesures que es poden activar "no passen només pel 155” de la Constitució.Al seu torn, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha exposat per on pot començar l'aplicació de l'article 155 en el cas que hi hagi un xoc de legitimitats: la intervenció de Mossos d'Esuqadra i l'educació. El dirigent popular ha assegurat que posar en pràctica només per convocar eleccions, com reclama Ciutadans, "no resol cap problema" que al seu davant l'Estat.

