Lady Gaga actuarà finalment a Barcelona el 14 i 16 de gener

Lady Gaga Foto: Europa Press

L'artista nord-americana Lady Gaga actuarà els pròxims 14 i 16 de gener al Palau Sant Jordi després de reprogramar la seva gira mundial Joanne World Tour , que va haver d'interrompre fa unes setmanes per ser tractada de fibromiàlgia. Segons ha informat la promotora Live Nation, les entrades adquirides prèviament per al concert del 21 de setembre seran vàlides pel 16 de gener i les adquirides el 22 de setembre seran vàlides per al 14 de gener.Des d'aquest divendres fins el 12 de novembre, la devolució de les entrades estarà disponible en els mateixos punts de venda. La gira europea arrencarà a Barcelona i finalitzarà a Berlín el 23 de febrer després de passar per Milà, Amsterdam, Manchester, Londres, Estocolm i Paris, entre d'altres parades, que són les que ja tenia previstes abans d'ajornar la gira.

