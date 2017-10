Una muntanya d'animals per als petits de la casa

La majoria de les referències a l'hora d'introduir els jocs de taula en els nens ens situen a una edat recomanada de 4 anys, tot i que algunes fonts defensen que es pot fer ja a partir dels 2 anys. En qualsevol cas, dins d'aquest ventall d'edats, on la major part dels aprenentatges lectius encara queden lluny de l'abast del nen, saber com introduir-los en els jocs de taula és una forma de preparar-los en hàbits que necessitaran molt aviat.Una de les recomanacions per introduir correctament els jocs de taula a una edat primerenca és deixar que el nen és familiaritzi amb el joc, i que, a banda de jugar-hi de manera reglada, també l'utilitzi de forma espontània descobrint les formes, les textures i els materials que el composen; que després de jugar amb els pares, pugui prendre els components del joc i tornar a experimentar des del seu punt de vista el que acaba de fer amb la família.Un dels jocs que gaudeix de tenir aquesta doble vida (com hi juga el nen amb els pares i com es relaciona ell després amb els components), és “ Animal sobre animal ”.Cada jugador pren un grup de set animals de fusta: mico, eriçó, pingüí, camaleó, ovella, serp i tucà, i al centre de la taula s'hi posa un enorme cocodril. Quan sigui el vostre torn , tirareu un dau i aquest us dirà si heu de posar un o dos dels vostres animals a sobre del cocodril, amb cura sense que us caiguin a la taula ni feu caure cap de les peces que ja hi pugui haver en equilibri.Al dau també us poden sortir dos resultats més: que li doneu un dels vostres animals a un altre jugador perquè sigui ell qui el posi a sobre la pila del cocodril o que podeu posar un dels vostres animals sobre la taula, però tocant el cocodril.El primer a quedar-se sense animals és el guanyador, però cal que tingueu en compte que si un o més animals cauen de la pila quan estigueu afegint-ne un dels vostres, us els quedareu tots i això us complicarà la victòria."Animal sobre animal" és un joc d'equilibri i, per tant, amb esfondraments; quelcom que sempre triomfa amb els nens. Construir amb la tensió de la por a l'esfondrament d'una muntanya de peces és una cosa prou senzilla perquè ho entenguin els més petits de la casa, i que, a més, sempre acaba amb un esclat de gresca (excepte per qui ha ocasionat la caiguda).Crear piles d'objectes és una cosa que els nens ja fan de manera instintiva en el seu joc espontani. "Animal sobre animal" és tan senzill d'entendre perquè, en el fons, l'únic que fa és crear un ordre de com anireu apilant els animals. D'aquesta manera, introduint unes regles, els nens tindran el seu primer contacte amb conceptes com respectar el torn dels altres, seguir un ordre, saber guanyar, saber perdre, concentrar-se i prendre decisions. I tot això ho faran sense ser-ne conscients, creient només que estan apilant animals sobre animals.: "Animal sobre animal": Klaus Miltenberger: Haba: 2-4: 15 minuts: a partir de 4 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)