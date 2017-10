Els metges catalans demanen que no es dubti de la certificació dels ferits de l'1-O

Una càrrega policial a la plaça Imperial Tarraco l'1-O Foto: Jonathan Oca

"Els metges catalans van certificar el que van veure", diu taxatiu el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), Josep Vilaplana. En un comunicat fet públic aquest divendres demana que no es posi en dubte la professionalitat i la independència dels facultatius a l'hora de certificar els ferits de l'1 d'octubre."Des de fa un parell de setmanes apareixen notícies falses o mitges veritats al respecte i estem molt amoïnats. Aquell dia vam ser tan professionals com qualsevol altre de l'any", explica Vilaplana a. "Els metges ens devem a un codi deontològic i a una honestedat que implica descriure clarament les lesions que hi veus".El president del CCMC explica que des de fa unes setmanes es posa en dubte la professionalitat dels educadors i mestres amb l'argument que s'està "adoctrinant als nens a les escoles". Segons Vilaplana aquest "és un fet molt greu. Ara sembla que ens tocaria a nosaltres, i es diu que seguim ordres de la conselleria de Salut per inflar la quantitat de ferits que vam atendre el dia del referèndum. Això és absolutament fals".Vilaplana recorda que entre els més d'un miler que van certificar hi havia molta gent atonyinada. "La gravetat de cada cas consta en els parts que es van fer a partir de rebre els pacients". Cops de porra, hematomes, talls o ferides obertes i sagnants, a la cara, al cap, a les cames i als braços són les lesions més comunes de l'1 d'octubre. Derivat de tot el que es va veure aquell dia, es vol apuntar que l'agressió no es pot contemplar únicament des del punt de vista físic. "Hi pot haver gent que tingui trastorns durant setmanes, derivat de l'estrès i la tensió d'aquests dies. I això també són agressions".Independentment del nombre concret de ferides, de major o menor gravetat, el representant dels metges de Catalunya també demana que "la qüestió a plantejar-se és si la repressió policial duta a terme pel govern espanyol és la resposta adequada per part d'un estat democràtic i del segle XXI".El CCMC ha assegurat que aquestes informacions falses sobre els ferits seran tramitades al Col·legi de Periodistes de Catalunya, i ha dit que s'ha encarregat als serveis jurídics que avaluïn les possibles accions legals a emprendre.

