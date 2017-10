Les sèries, un gènere de primera cada cop més present a Sitges

Vincent Price en una escena del film «Eduardo Manostijeras»

Les sèries ja no són un producte de segona, ofuscat pels grans pressupostos i per la popularitat del cinema. Ben al contrari, tal i com s'encarregava d'explicar el propi director del certamen, Ángel Sala , les sèries cada vegada tenen "més adeptes" i apropen el públic al fantàstic, "amb una massa crítica cada vegada més àmplia. Ara, en prime time veiem Walking Dead o Joc de Trons o viatges en el temps. I això, no fa gaire, era impensable".El bon moment que viuen les sèries és ben palpable al Festival de Cinema de Sitges , un certamen que hi creu i que no viu d'esquena a la realitat, ni als gustos dels espectadors. Aquest dijous, el certamen ha posat la catifa vermella a La Zona, la producció de Movistar+, presentada amb un elenc d’artistes de primer nivell, i que s’ha convertit en la primera sèrie que entra a l’Auditori Melià. Un fet històric que rubrica una relació d'amor que ve de lluny.Fa quatre anys, el festival va crear la secció Serial Sitges per a canalitzar el fenomen televisiu, cada vegada amb una major dimensió. Aquest dijous, Serial Sitges ha entrat a l’Auditori Melià de la mà de La Zona, amb la presència dels seus directors, els germans Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo, i dels actors Eduard Fernández, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alexandra Jiménez o Emma Suárez. La sèrie arrenca amb l’aparició d’un home brutalment assassinat en una "zona d’exclusió", on va tenir lloc l’accident d’un reactor nuclear. El fet porta a una investigació que posarà en qüestió el nou ordre establert al món després de la catàstrofe.Dijous també ha estat dia d'homenatges, no només de sèries. Victoria Price, filla del llegendari actor nord-americà Vincent Price, ha recollit el premi la Màquina del Temps que condecora la carrera de l'actor. Price, nascut a St. Louis el 1911, compta amb una trajectòria dilatada, que es va estendre al llarg de mig segle amb més de 200 títols i que inclou obres mítiques del fantàstic com La mosca, La caída de la Casa Usher, La màscara de la muerte roja o Eduardo Manostijeras, de Tim Burton.La jornada s’ha completat amb la projecció de la producció catalana Matar a Dios, dels realitzadors catalans Caye Casas i Albert Pintó, una comèdia negra surrealista protagonitzada per Boris Ruiz, Itziar Castro i David Pareja. També s'ha pogut gaudir de les sessions de Sitges Coming Soon -que han comptat amb la presentació de Baby, el nou projecte del realitzador Juanma Bajo Ulloa- i una classe magistral sobre efectes especials a càrrec de Fèlix Bergés, supervisor d’efectes visuals de La pell freda

