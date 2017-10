​VÍDEO «Puigdemont és un traïdor, hauria d'haver declarat la independència»

“Puigdemont és un covard. Ha traït tota aquella gent que el va seguir. El dia 10 hi havia molta gent que apostava per la independència i va fer un pas enrere molt 'bèstia'. Hauria d'haver declarat la independència i tirar endavant. Hauria d'haver estat un líder per la seva gent i ser conseqüent”.No són les declaracions ni d'un membre de la CUP, ni d'ERC, ni tan sols d'un ciutadà de carrer amb simpatia per la independència. Són les sorprenents paraules d'unes noies unionistes, a qui un reporter els va demanar què pensaven de Puigdemont. I ho van deixar clar!Les noies, amb banderes espanyoles, es dirigien a la manifestació a Barcelona per celebrar la festa de la Hispanitat, aquest dijous, 12 d'octubre. Van insistir en diverses ocasions que no eren independentistes i que sempre havien apostat per “la unitat d'Espanya”.

