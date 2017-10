El «Dragon Khan» del PSOE en l'últim any: giragonses davant del PP i el procés

Això rai. No és veritat perquè és juest el contrari però si fos veritat a ells ja els aniria bé per l´anticatalisme que respiren. Sempre em recorda l´alcaldessa de la meva ciutat Núria Marín que fou la primera -abans que Garcia Albiol del PP a Badalona- a dir que l´Hospitalet no era independentista. Ara a les votacions del dia 1-0 resulta que hi van haver 33.000 votas favorables i 6.000 de negatius. I 1.000 que no saben res de res. Per tant no la va encertar un cop més. Ara, dispenseu que ho digui aquí però jo no tinc lloc a vilaweb, en Barnils li fa una entrevista i la Núria Marín obsessionada per anar contra Catalunya tergiversa les coses. El dia dia, el Psoe de l´Hospitalet tenia un agent a cada escola. El meu germà (que havia treballat a l´Ajuntament) va descobrir l´agent de la seva escola. Un altre amic va descobrir l´agent d´una altra escola. Per tant deduïm que hi havia un espieta a cada lloc. A l´escola on vaig votar el 9-N -2014, aquesta vegada no vaig votar. Em va tocar on l´ara precisament Agustí Alcoberro havia fet de mestre, segon de l´ANC actualment. Doncs bé, quan la policia va anar a can Vilomara, els d descendents dels quals tinc el goig de conèixer, van escometre contra tot i tothom. (per cert van desballestar una porta de 117 anys, que ningú no n´ha dit res). Llavors el destinat del Psoe a aquest col.legi va trucar a l´alcaldessa dient "ahora està la televisión". I ella va anar-hi com un coet. El mal ja estava fet. I llavors va parlar amb la polciia que si tomba que si gira, i aquests quan van acabar "la feina" se´n van anar. No pas perquè ningú digués res -ni menys l´alcaldessa que no pintava res davant d´una escomesa creada per altes instàncies del govern espanyol. O és que potser els alcaldes de les comarques gironines que estaven ensangonats no els van dir també que marxés la policia?. I si van tornar a base de bé contra els alcaldes com un més?. Doncs perquè us penseu que van parar la polciia espanyola?. Doncs perquè com dic ja s´havien carregat tot o bé és que els comandava ella?. Però si tenim en compte que en part ella és responsable també i en bona part del que va succeir és perquè no va voler deixar ni les locals de l´Ajuntament i la Caixa, que és a la Rambla de lHospitalet, ni pagant!!!, perquè el President de la Generalitat hi fes un míting. Cosa que vam haver de traslladar al Casino de l´Hospitalet!. Per tant molt alerta a les mentides que diu i les que amaga, car és una de les responsables, i la prova és que la gent dsel col.legi Vilumara li va dir de tot!!!. I no es posa vermella, no!. Andreu Barnils, el teu pare que també coneixia (e.p.d.), ja saps que tenia informació privilegiada de l´Ajuntament de l´Hospitalet. I ell tenia apamat molt bé en Pujana i en Corbacho, per cert els dos mascles 14 anys cadascun a l´alcaldia. I ella aviat també en farà 14 i li tocarà el canvi. No per res sinó per allò que deia en Deulofeu de la matemàtica de l història i per tant l´Iceta (sociata d´extrema dreta, com escriu un poeta amic meu), la col.lacarà a algun lloc. Però si no fos poc tot això i més que encara em guardo, que anirà sortint per capítols, diu a l´entrevista d´en Barnils, si en Puigdemont declara la independència la reconeixerà: Resposta. Un NO contundent. I llavors fa, bé no vull la independència però tampoc el 155. Un servidor com que vull la independència vull que apliquin el 155 com més aviat millor, i a veure si podem sortir i comença el veritable procés per sortir d´Espanya d´una vegada. I ella que s´hi quedi que li faran homenatges per la seva continuïtat en la colonització del Pujana, Corbacho i Marín. Tres mosqueters que han destrossat urbanísticament l´Hospitalet, això sí pensant que el ciment és un bon aliat del paisatge bell, enlloc de tenir un l´Hospitalet com els que som del poble havíem somniat,, car trinxat pel franquisme, era el moment de millorar-lo i no copiar els seus pares polítics colonitzant-nos amb més habitatges i per tant, fent ja impossible que la llengua de mil anys de l´Hospitalet l´hagin foragitat els 3 alcaldes nacionalistes espanyols citats abans, enlloc de fer una recuperació lingüística cultural i mediambiental sense tantes obres de ciment que han beneficiat el partido pel cap baix però no pas l´Hospitalet. Una altra vegada, i ho dic amb el meu reconeixment de l´ Andreu Barnils -i recordo l´entrevista al Sr. Alemany-, d´Abertis, excel.lent, i tot el que fa, però la informació de l´Hospitalet han de vigilar, ja que des del Corbacho van crear el sistema d´informació molt peculiar de domini sobre els informats. I Pujana no ho va fer perquè es trobava que se sortia del franquisme i encara va voler donar una bona imatge, però no pas perquè no pensés com ells.