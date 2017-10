​Juncker diu que no pot mediar perquè el govern espanyol no li ha demanat

El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, diu que no pot mediar entre els governs espanyols i català perquè només una de les dues parts li ha demanat. O sigui, només li ha sol·licitat el Govern català.Juncker ha dit que està molt preocupat pel conflicte entre Catalunya i Espanya i pel fet que la recerca d'una identitat porti molts a pensar que aquesta identitat és "incompatible" amb la d'altres. I ha assegurat que no vol un trencament . Ha estat en un Facebook Live a la Universitat de Luxemburg (a sota), en una conversa amb estudiants."Si nosaltres permeten que Catalunya se separi -i no és assumpte nostre-, altres faran el mateix. Jo no vull això", ha dit Juncker en el seu discurs. "I generaria més caos. Jo no vull una Europa formada per 90 països", ha afegit. El president de la Comissió Europea ha instat Mariano Rajoy a controlar la situació.En aquesta trobada, s'ha fet referència a les peticions de medicació de la Comissió Europea. Juncker ha afirmat no pot actuar perquè només una de les parts, la Generalitat, li ha demanat. I ha matisat que quan ha assumit aquest paper ho ha fet sempre entre "estats membres".El cap de l'executiu comunitari ha fet aquest declaracions en alemany i ha fet broma dient que escollia aquest idioma perquè així "ningú a Catalunya" l'entengués.Carles Puigdemont va declarar la independència el passat 10 d'octubre i la va suspendre tot seguit , per tal de promoure el diàleg amb l'Estat i impulsar una mediació amb Europa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)