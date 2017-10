​Les estrelles s'alineen amb la República Catalana

La carta astral del 10 d'octubre a les 10 de la nit

Els astres s'han alineat i pronostiquen bons auguris per a la futura (o nova) República Catalana. Així es constata a la carta astral de l'astròloga Maria Rosa Reberter, que ha fet pública la seva filla (escolteu àudio, a sota).La carta se situa just en el dimarts 10 d'octubre, a les 10 de la nit, quan els diputats del Parlament de Catalunya que conformen la majoria independentista -Junts pel Sí i la CUP- v an signar un redactat de la declaració de l'estat català . Aquest text, però, no va entrar encara en vigor perquè Puigdemont el va suspendre per promoure el diàleg amb l'Estat i fer una mediació amb Europa.La carta astral en aquest punt mostra una estrella de David (les línies verdes, al dibuix de sota), un aspecte astrològic “impressionant” i molt difícil d'aconseguir, segons la filla de l'astròloga. “Estic convençuda que tenien assessorament astrològic”, argumenta, en relació a fixar la data i l'hora de la signatura just en aquest moment.La signatura, i l'hipotètic naixement de la República Catalana, es va constituir sota el signe de balança, “un signe d'aire, conciliador, de pacte i harmonia”, explica. “També va néixer amb ascendent gèminis, un altre signe d'aire que li atorga la capacitat de diàleg i l'astúcia”.La carta astral també demostra que en el procés de constitució de la república hi ha “obstacles”, unes línies vermelles, tot i que també es constata “un gran suport” que ve del poble.

