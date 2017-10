Hristo Stoichkov respon a la querella de Sáenz de Santamaría

Hristo Stoichkov es mostra poc preocupat per la decisió del Ministeri d'Exteriors de Bulgària sobre que s'havia iniciat el procés per cessar-lo com a cònsol honorífic a Catalunya i Aragó. En declaracions a l'emissora búlgara Nova TV, l'exfutbolista del Barça va dir: "No em preocupa que Bulgària es posi darrere (el govern) d'Espanya i m'amonesti amb targeta vermella."Així mateix, es va negar a demanar disculpes a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per les seves declaracions de la setmana passada en les quals la titllava de "franquista" . "Els espanyols fan el que volen i aquesta em parla que es querellarà contra mi. On i perquè em querellaràs, senyora?" va etzibar Stoichkov. "Disculpar-me? De què?", reiterava el búlgar, que va fer les declaracions de la setmana passada i es va posar un braçalet de capità al braç amb la senyera.En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors de Bulgària va destacar que "el Regne d'Espanya és un soci estratègic i amic de Bulgària, mantenim excel·lents relacions bilaterals a tots els nivells i una cooperació intensa en totes les àrees d'interès mutu". Així mateix, senyalaven que "el futur compliment de les funcions de cònsol honorífic per part del senyor Stoichkov es dificulta al complicar-se la seva comunicació amb les autoritats oficials del Regne d'Espanya després de les seves recents aparicions públiques", expressaven en una nota, reproduïda pel diari Sport.

