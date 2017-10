​Mas avisa Rajoy: «Si el que pretén és la rendició humiliant, no la tindran»

L’expresident de la Generalitat i actual president del PDECat ha volgut aquest divendres llançar un avís al govern espanyol de Mariano Rajoy, després que s’hagi demanat a Carles Puigdemont que aclareixi si s’ha declarat la independència i hagi amenaçat amb aplicar l’article 155 de la Constitució per suspendre l’autonomia a Catalunya. “Si el que pretenen és la rendició humiliant i vergonyant, no la tindran”, ha sentenciat en una entrevista a TV3 . I és que per a Mas, l’Estat podria estar cercant aquesta situació i no “un diàleg de debò, amb un reconeixement de la realitat catalana”. D’altra banda, l’expresident ha retret a l’ANC i la CUP les seves pressions a Puigdemont perquè aixequi la suspensió de la independència i que digui a Rajoy que la república catalana ja està declarada. “Cadascú fa el seu paper, però cap d’ells, presideix el Govern. Cadascú apretarà, però hi ha un Govern i un president que han de prendre les decisions, com a Govern. Qui decideix és el Govern”, ha remarcat.I és que, davant el debat sobre si Puigdemont va declarar o no la independència de Catalunya al ple del Parlament, Mas opta per fixar-se en el referèndum. “La independència no va ser una cosa del Parlament, es va guanyar l’1-O; si més no, el dret a ser un país independent, es va guanyar a cops. El que segur que no es pot negar és el que va passar el 1-O, que és el que volen a Madrid”, ha sentenciat. En aquest sentit, l’expresident ha recordat que la llei del referèndum “diu que si l’1-O hi ha més ‘sí’ que ‘no’, implica la independència de Catalunya”. “No és que el Parlament declarés o no la independència, és que segons la pròpia llei del Parlament, la independència es va decidir per part del poble l’1-O”, ha dit.Mas, a més, considera que la “violència d’Estat i policial” que hi va haver l’1 d’octubre “legitima” perfectament els resultats del referèndum. I es que l’expresident admet que sense aquests episodis de “cops indiscriminats”, l’Estat havia deixat “coix” el referèndum. “Hi havia garanties que no va poder complir el Govern per culpa del que va fer l’Estat espanyol. Era evident que no hi havia totes les condicions absolutament netes”, ha reconegut, tot considerant que amb la “violència de l’Estat, tot cobra una altra dimensió”.Relligat amb la seva crítica a l’ANC i la CUP per les pressions a Puigdemont, Mas ha volgut demanar que no s’intenti posar ultimàtums al Govern des de Catalunya mateix. “Tal com jo veig les coses, ara els terminis no són la millor companyia”, ha dit, tot afegint que cal “deixar al Govern el marge per prendre les decisions i els que decideixen han de tenir un marge de maniobra”.I és que Mas assegura que cal fer les coses amb el diàleg i acord que reclama Puigdemont per evitar que la proclamació d’independència no sigui més que una simple declaració sense efecte. “La independència arribarà i es podrà funcionar com un estat independent, també, pel reconeixement de fora. Si un estat es declara independent, però no el reconeix ningú i no pot actuar com a tal, és una independència estètica. I si no es té en compte el factor exterior es pot cometre errors”, ha dit, tot justificant el pas que va donar Puigdemont davant el Parlament.D’altra banda, Mas ha admès que en la seva conversa amb Puigdemont prèvia al ple del 10 d’octubre “se’n va parlar de la possibilitat de celebrar eleccions”. “En aquestes eleccions es parla de totes les alternatives possibles. Jo no necessàriament en sóc partidari. Però veurem en quines condicions arribem”, ha afegit.El que sí ha descartat Mas és tornar a ser candidat a la presidència del Govern català en unes noves eleccions. “Per a això no hi estic. És una decisió madurada, meva, no em toca tornar a la primera línia executiva, correspon a altre tipus de persones”, ha sentenciat. Però tot i això, deixa la porta oberta a poder optar a un càrrec més honorífic o de “representació exterior no tant executiu” en una eventual Catalunya independent. “Però tampoc ho tinc del tot decidit”, ha matisat.

