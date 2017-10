VÍDEO «¡Fachas, fachas!», l'hilarant gag del «Polònia» amb Rajoy de protagonista

Mariano Rajoy té seriosos problemes per condemnar la violència feixista dels últims dies, tot i la insistència del delegat del govern a Catalunya, Enric Millo. “Són uns nens molt macos però em fa por que es prenguin massa llibertats”, diu Millo.Rajoy ho té controlat. Si no mires com mostren la simbologia nazi, no els pots condemnar, argumenta. A més, els dóna de menjar: “¡Fachas, fachas, fachas!", com si fossin unes gallines. I si amb tot això no n'hi ha prou i els feixistes se surten de mare... té un pla B!És l'argument de l'hilarant gag de Polònia que es va emetre aquest dijous. Un gag amb moltes similituds amb la realitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)