Junqueras considera que ha arribat el moment d'«assumir el risc de la llibertat»

NacióDigital que Dilluns a les 10 del matí és el termini màxim que ha imposat Mariano Rajoy perquè Carles Puigdemont li respongui si efectivament va declarar o no la independència en el ple de dimarts. Davant d'aquest requeriment, el president català podria certificar la proclamació, negar-la o simplement no contestar i, malgrat que els detalls concrets encara s'estan parlant aquests dies farcits de trobades i trucades, fonts de les forces que sustenten el Govern apunten aque la intenció és no amagar-se i assumir el projecte independentista i el gest que va exercir Puigdemont i que els 72 diputats de la majoria parlamentària van certificar posteriorment per escrit. Tot plegat també en un intent de recompondre la unitat i aixecar l'ànim del sobiranisme en ple pols amb l'Estat i mentre corre el temps per obrir un diàleg bilateral o proclamar de forma efectiva la independència.

Totalment d'acord. — Oriol Junqueras (@junqueras) 12 d’octubre de 2017

Una rèplica de "caràcter polític" que previsiblement portarà el govern espanyol a aplicar l'article 155 i intervenir la Generalitat -aquest mateix dijous ja ha explicat que només li val un retractament per escrit per no efectuar aquesta mesura-. Així, i malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assegurés que la declaració no té "cap efecte jurídic" i que aquesta ni s'hagi votat al plenari ni publicat al DOGC o el butlletí del Parlament, a l'executiu català cada cop hi ha més veus que opten per reivindicar el valor polític de l'1 d'octubre i de la declaració. Una posició que, segons Rajoy, posa "en greu risc l'ordre constitucional" -.El dimarts després de la declaració i suspens, els republicans van afirmar que acataven per mantenir la cohesió en el Govern, però algunes veus del partit, com la mateixa Bassa o el portaveu al Congrés, Joan Tardà, ja han reclamat limitar el període per donar opció al diàleg i a la mediació i evitar que passi el momentum independentista. Fonts d'ERC expliquen que ara intenten "recosir" la unitat del bloc independentista, ja que la CUP va enervar-se davant el discurs del president català, amb qui creu que la confiança està "tocada" . Per intentar que no torni a despenjar-se, republicans i PDECat intenten negociar també amb ella la resposta a Rajoy, ja que les relacions els anticapitalistes i els nacionalistes passen per moments complicats. Una versió que confirma el partit de Puigdemont.De fet, el consell polític de la CUP debatrà aquest cap de setmana si abandona l'activitat parlamentària fins que no es faci efectiva la declaració d'independència, cosa que deixaria Junts pel Sí en minoria al Parlament, una opció que ha defensat obertament en un comunicat Endavant -organització integrada en el grup parlamentari anticapitalista, dos diputats del qual en són membres-.Igualment, l'exeurodiputat per ERC Ernest Maragall també pressiona -com l'ANC- des del seu compte de Twitter per aixecar ja la suspensió, després del debat al Congrés de dimecres i la pressió de l'unionisme de l'endemà , negant qualsevol opció al diàleg, al que el vicepresident català i líder dels republicans, Oriol Junqueras, hi està "totalment d'acord", cosa que es pot interpretar com un aval a aixecar fer efectiva ja la declaració d'independència:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)