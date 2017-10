Un menor ferit després de ser mossegat per una serp al Ripollès

19:35 Standard and Poor's no preveu rebaixes en la qualificació de solvència de l'estat espanyol per la crisi catalana. L'agència de ràting condiciona la decisió a que la crisi ''no vagi a més'.

18:41 L'alcalde de La Torre de l'Espanyol proposarà al ple canviar la festa del 12 d'octubre pel dia de Sant Jordi. "Els antecedents de la festa no representen la majoria del poble i la festa no té cabuda en la República Catalana", assegura la declaració signada.

17:52 Rajoy només donarà per bo que Puigdemont es retracti per escrit; ho explica Ferran Casas. Sáenz de Santamaría afirma que l'única resposta que esperen al requeriment es que confirmi la nul·la validesa de la declaració d'independència per no aplicar l'article 155. El govern espanyol descarta mediacions i diu que l'única que accepta és la del Congrés dels Diputats.

17:26 Els EUA expressen el suport a una «Espanya forta i unida» amb motiu del 12-O. El secretari d'Estat Rex W. Tillerson emet un comunicat destacant la "relació duradora" entre Washington i Madrid.

17:05 Guàrdies civils denuncien l'amo d'un bar del Bages per no voler-los servir; informa Pere Fontanals. Els agents van demanar fins a tres vegades les consumicions i, finalment, el propietari els va dir que "no eren benvinguts".

16:41 Els Mossos identifiquen més de 50 ultres a les concentracions de Barcelona. En una de les mobilitzacions, els agents han intervingut punys americans, bengales, passamuntanyes i cadenes.

16:33 VÍDEO i FOTOS Unes 350 antifeixistes es manifesten a Barcelona contra el 12 d'octubre. Els Mossos impedeixen que la marxa s'aproximi a la concentració ultra de Montjuïc.

15:58 L'unionisme no dona la independència per declarada però reclama mà dura contra Puigdemont; crònica de Roger Tugas. El manifest afirma que la declaració va ser "una pantomima pròpia d'un pati d'escola" però Espanya i Catalans exigeix "mesures contra aquesta sublevació sediciosa".

15:15 La Guàrdia Urbana xifra en 65.000 persones els assistents a la Plaça Catalunya de Barcelona pel 12-O convocats per Societat Civil Catalana (SCC) i altres entitats espanyolistes. La xifra és sorprenentment alta –altres fonts independents parlen de menys de 20.000 persones- i contrasta amb els 350.000 de diumenge, segons la mateixa policia.

15:02 Cospedal creu que no serà necessària la intervenció de l'exèrcit a Catalunya però recorda que "tenen l’obligació d’estar preparats per defensar el seu país".

14:23 VÍDEOS Els ultres retreuen a Rajoy que no hagi enviat ja l'exèrcit a «acabar» amb els independentistes. El líder de les joventuts de Democracia Nacional, Juan de Haro, titlla el govern espanyol de "traïdors" i "autèntics covards". Unes 150 persones desfilen pel carrers, convocats per entitats d'extrema dreta, i cremen estelades a Montjuïc.

14:15 VÍDEO Manifestants del 12-O increpen els Mossos per identificar un grup d'ultres. Una cinquantena de persones crida contra el cos català: "Aquesta policia no ens representa".

14:04 El govern municipal de Manresa treballa tot i ser festiu a l'Estat. L'alcalde i els regidors de l'equip de govern, així com el personal municipal que voluntàriament ho ha decidit, han anat a la feina aquest 12 d'octubre.

13:50 L'Ajuntament de Tortosa porta totes les banderes a netejar i no n'oneja cap a la balconada

L'alcalde i alguns regidors aprofiten el Dia de la Hispanitat per despatxar i atendre visites.

13:33 EN DIRECTE Els Mossos identifiquen un grup d'ultres i els manifestants increpen els policies https://t.co/BAXJU3tiC9 pic.twitter.com/CMCoDaWgaT — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

13:23 EN DIRECTE Una manifestació antifeixista baixa ara mateix per l'avinguda Paral·lel de Barcelona https://t.co/epNrH5PsrU pic.twitter.com/HYNQGbqFgg — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

13:11 Acaba la manifestació de SCC amb un manifest que afirma que Puigdemont no es va atrevir a proclamar la independència https://t.co/dcuc2LR4Pj pic.twitter.com/uFj5iwYde2 — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

13:07 Acaba la manifestació de SCC amb la lectura d'un manifest que afirma que Puigdemont no es va atrevir a proclamar la independència i l'organització es torna a desmarcar de la simbologia no constitucional, per marcar distància amb la brega ultra que ha tingut lloc just al costat de la seva concentració.

12:57 Un grup de manifestants de la marxa de Societat Civil Catalana, presumiblement ultres, s'ha enfrontat entre si davant del bar Zuric de plaça de Catalunya i després han marxat sense que hi hagués detencions, malgrat que un agent de la Guàrdia Urbana ha resultat lesionat, segons un portaveu d'aquest cos.

12:45 La presidenta de Concordia Cívica assevera que "el diàleg només és possible després del restabliment de l'ordre constitucional" i lloa el 12 l'octubre com una data que commemora els "llaços de ciutadania compartida entre Espanya i Amèrica".

12:35 Javier Megino, d'Espanya i Catalans, demana mà dura contra la «sublevació sediciosa» del Govern i el Parlament en un discurs duríssim amb el públic reclamant «presó» per a Puigdemont. El president de l'entitat espanyolista critica que s'hagi passat de l'"Espanya ens roba a l'Espanya ens pega", que considera fals, i rebutja qualsevol diàleg o mediació amb l'executiu català.

12:32 EN DIRECTE Comença l'acte polític a plaça Catalunya assegurant que en breu hi haurà «eleccions autonòmiques» https://t.co/f57jFAnOdX pic.twitter.com/bSDDwUU0FS — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

12:25 La cabra que aquest any ha fet desfilar la Legió pel 12 d'octubre es diu Roco i és neta d'un exemplar que els militars espanyols es van endur a una missió a Kosovo, un estat que es va independitzar unilateralment de Sèrbia i que Espanya encara no ha reconegut.

12:19 VÍDEOS Els ultres cremen estelades cantant el «Cara al sol» i fent salutacions feixistes. "Que cremi, que cremi, que cremi l'estelada" han cridat mentre es consumia la bandera al terra. Unes 150 persones han desfilat convocats per entitats d'extrema dreta i han demanat més mà dura a Rajoy

12:18 La manifestació unionista arriba a plaça Catalunya: no han pogut repetir la demostració de força de diumenge https://t.co/aaMFRLrqzi pic.twitter.com/exe1CqHxaz — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

12:07 A l'hora que havien de començar els parlaments, plaça de Catalunya està lluny d'omplir-se encara, però encara queden manifestants per arribar. Els concentrats criden visques a Catalunya, Espanya, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Verge del Pilar i Felip VI.

11:55 L'unionisme no pot repetir la demostració de força al centre de Barcelona. La manifestació "Catalunya sí, Espanya també", convocada per Societat Civil Catalana i altres entitats espanyolistes, aplega pocs milers de persones. Es repeteixen els crits contra TV3 i reclamant l'empresonament de Carles Puigdemont.

11:50 Els manifestants ultres, que ja són prop de 150, demanen il·legalitzar "els separatistes". I crident contra l'independentisme: "No és democràcia, és alta traició".

11:39 VÍDEO Els manifestants ultres criden "Trapero colpista" i "ser espanyol és un orgull" https://t.co/qZltR971pe pic.twitter.com/B0ex5PUd2a — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:39 EN DIRECTE La marxa ultra ja puja cap a Montjuïc. Criden visca la Guàrdia Civil i la Legió https://t.co/qZltR971pe pic.twitter.com/eu2FeK121w — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:25 VÍDEO Els ultres criden "terrorista" a un veí que oneja una estelada des del balcó https://t.co/qZltR971pe pic.twitter.com/PFriLszvDL — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:24 EN DIRECTE Els manifestants de la marxa ultra duen pancartes per demanar l'absolució "per als 14 de la Blanquerna" https://t.co/qZltR971pe pic.twitter.com/UQbOuc4Ee8 — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:24 EN DIRECTE Alguns manifestants criden «presidenta» a Inés Arrimadas. Mobilització molt menys massiva que diumenge https://t.co/5xGP0bJ3JB pic.twitter.com/OCzvbbAcNG — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:19 VÍDEO en DIRECTE al Facebook de @naciodigital. La manifestació ultra avança cap a Montjuïc https://t.co/2BRizSvl5m pic.twitter.com/PQa5LIHqWw — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

11:11 Inés Arrimadas i Alberto Fernández Díaz, representants de C's i PP a la manifestació unionista https://t.co/lu74iL3ZTU pic.twitter.com/o1PAfFkI3h — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017