La Catosfera presenta a Girona un cartell de luxe amb grans noms de la comunicació i Internet

La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades inspiradores sobre les novetats tecnològiques i del món d’Internet i la comunicació , presenta un programa de luxe amb set propostes de taules rodones i ponències protagonitzades per grans noms del sector com són Mònica Terribas, Antoni Bassas, David Fernández, Salvador Alsius, Toni Aira, Mossos d’Esquadra o Berlustinho, entre molts d’altres. Aquesta edició, enceta un nou plantejament de les jornades centrat en la Comunicació i Internet a Catalunya.La Catosfera d’enguany se celebra enmig d’un panorama informatiu d’allò més interessant i on Internet i les xarxes socials estan jugant, com no pot ser de cap més manera, un paper fonamental. Així doncs, aquesta edició que se celebrarà els dies 20 i 21 d’octubre té tots els ingredients per ser ben especial i mantenir-se com el punt de trobada anual dels sectors més actius de la Internet catalana. Enguany la Catosfera estrena un nou espai ubicat al centre de Girona l’Auditori Josep Irla, a la plaça Pompeu Fabra, 1.Les jornades es focalitzen cap al món de la comunicació digital, posant l’origen d’Internet, la comunicació, al centre del debat. Des de mitjans dels anys 90 Internet ha capgirat la manera com ens comuniquem i, sobretot, la manera com ens informem i aquest ha fet ha tingut moltes conseqüències, sobre les quals vol reflexionar aquesta edició de la Catosfera.Les jornades començaran divendres al matí (11.30h) amb la Catosfera.edu a càrrec de Josep Maria Ganyet i Quico Domingo que oferiran un taller sobre art visual i programació a alumnes d’instituts de Girona. A continuació, Catalunya Ràdio farà el programa Popap , en directe, des de l’Auditori Josep Irla amb la direcció i presentació de Mariola Dinarès.La inauguració oficial de la Catosfera 2017 es farà però a la tarda (19.00h) amb la taula rodona “Reptes del periodisme en l’era de la infoxicació” a càrrec dels periodistes Antoni Bassas, Mònica Terribas, David Fernández, Jordi Sellas i moderada per la també periodista Mariola Dinarès.Per dissabte hi ha previstes dues taules rodones al matí i tres més a la tarda. A partir de les 11.00 h els directors de comunicació del PDeCAT, Toni Aira i d’ERC, Carles Foguet, i l’excap de premsa de la CUP, Jordi Salvia debatran sobre l’ús de les xarxes social en comunicació política a la taula rodona que porta per títol “La xarxa: l’Àgora Política?” que serà moderada pel subdirector de NacióDigital, Ferran Casas Les dades també seran protagonistes de la Catosfera d’enguany de la mà de Stephanie Sam, membre del col·lectiu Domestic Data Streamers, i de Miquel Serrabassa, director tècnic de NacióDigital que ens parlaran de dos projectes concrets en un bloc que porta per títol “En l’època de les dades, com les presentem? A la tarda (16.00h) serà el torn dels Projectes periodístics que neixen i creixen en l’entorn digital amb Arturo Puente (eldiario.es), Álvaro Corazón Rural (Jot Down), Vicente Ferrer (Vice), Laia Altarriba (Jornada) i Anna Surinyac (5W) amb Sílvia Barroso subdirectora del Diari Ara com a moderadora. I també veurem tres casos d’èxit a les xarxes socials (17.45h) en una taula rodona que porta per títol “Com construir una comunicació efectiva a la xarxa” i que comptarà amb les experiències d’una institució, una empresa i una persona. Seran Patricia Plaja, cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra; Leti Rodríguez, social media manager i Bernat Castro @Berlustinho, tuitaire i assessor en comunicació.Amb el títol “Educació mediàtica, la llavor de l’ètica a Internet”, el periodista i vicepresident del Consell Català de l’Audiovisual, Salvador Alsius clourà les jornades Catosfera 2017.

