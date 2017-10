El Govern es decanta per confirmar el projecte independentista a Rajoy

Puigdemont parla amb Turull i Junqueras mentre Arrimadas se'ls mira. Foto: Adrià Costa

Ahir al Congrés, avui a Pça Catalunya el mateix missatge: rendició o repressió @KRLS @junqueras és l'hora d'assumir el risc de la llibertat — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 12 d’octubre de 2017

ERC veu ara clau sumar la CUP a l'acord per afrontar units els embats de l'Estat i per aïllar els sectors del PDECat temptats pel debat constitucional

Mireia Boya conversant amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Foto: ACN

L'independentisme admet que no hi ha un mecanismes previst per aixecar la suspensió de la declaració d'independència, ja que no està publicada enlloc

Carles Puigdemont, durant el ple de dimarts. Foto: Adrià Costa

Dilluns a les 10 del matí és el termini màxim que ha imposat Mariano Rajoy perquè Carles Puigdemont li respongui si efectivament va declarar o no la independència en el ple de dimarts. Davant d'aquest requeriment, el president català podria certificar la proclamació, negar-la o simplement no contestar i, malgrat que els detalls concrets encara s'estan parlant aquests dies farcits de trobades i trucades, fonts de les forces que sustenten el Govern apunten aque la intenció és no amagar-se i assumir el projecte independentista i el gest que va exercir Puigdemont i que els 72 diputats de la majoria parlamentària van certificar posteriorment per escrit. Tot plegat també en un intent de recompondre la unitat i aixecar l'ànim del sobiranisme en ple pols amb l'Estat i mentre corre el temps per obrir un diàleg bilateral o proclamar de forma efectiva la independència.Una rèplica de "caràcter polític" que previsiblement portarà el govern espanyol a aplicar l'article 155 i intervenir la Generalitat -aquest mateix dijous ja ha explicat que només li val un retractament per escrit per no efectuar aquesta mesura-. Així, i malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assegurés que la declaració no té "cap efecte jurídic" i que aquesta ni s'hagi votat al plenari ni publicat al DOGC o el butlletí del Parlament, a l'executiu català cada cop hi ha més veus que opten per reivindicar el valor polític de l'1 d'octubre i de la declaració. Una posició que, segons Rajoy, posa "en greu risc l'ordre constitucional" -.Tot i això, les mateixes fonts també deixen clar que el contingut exacte de la resposta encara s'està discutint. La primera en pronunciar-s'hi públicament ha estat la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, que ha defensat a Catalunya Ràdio que Puigdemont enviï una còpia del seu discurs i el document de la declaració d'independència firmada pels diputats de Junts pel Sí i la CUP. No és la posició unitària de l'executiu -almenys per ara-, però sí que és una opció ben vista per ERC, formació que, en privat, ja va lamentar la decisió del president català, avalada pel PDECat, de suspendre sense cap termini la declaració d'independència. Una de les possibilitats que hi ha damunt la taula és contestar el requeriment amb la transcripció de la intervenció al debat.Al marge d'ERC i el PDECat, altres actors implicats en Junts pel Sí i de la societat civil també pressionen amb força al Govern en la línia d'una resposta política, "més quan ja han decidit que t'aplicaran el 155 a no ser que demanis perdó i pleguis veles". "La resposta a l'oferiment de Puigdemont ha estat agressiva i ens hem de ressituar de nou al dimarts abans de la intervenció al ple", afirmen. Pel que fa a les entitats, des de dimarts que pressionen per fixar uns terminis per fer efectiva la proclamació de la independència, però aquest dijous l'ANC ha fet un pas més i, reunit el seu secretariat en sessió extraordinària, ha defensat que, "atesa la negativa de l'estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg, ja no té cap sentit mantenir suspesa la declaració d'independència". Per això, insta "el Parlament a aixecar-la, i el president i el Govern a implementar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República".El dimarts després de la declaració i suspens, els republicans van afirmar que acataven per mantenir la cohesió en el Govern, però algunes veus del partit, com la mateixa Bassa o el portaveu al Congrés, Joan Tardà, ja han reclamat limitar el període per donar opció al diàleg i a la mediació i evitar que passi el momentum independentista. Fonts d'ERC expliquen que ara intenten "recosir" la unitat del bloc independentista, ja que la CUP va enervar-se davant el discurs del president català, amb qui creu que la confiança està "tocada" . Per intentar que no torni a despenjar-se, republicans i PDECat intenten negociar també amb ella la resposta a Rajoy, ja que les relacions els anticapitalistes i els nacionalistes passen per moments complicats. Una versió que confirma el partit de Puigdemont.De fet, el consell polític de la CUP debatrà aquest cap de setmana si abandona l'activitat parlamentària fins que no es faci efectiva la declaració d'independència, cosa que deixaria Junts pel Sí en minoria al Parlament, una opció que ha defensat obertament en un comunicat Endavant -organització integrada en el grup parlamentari anticapitalista, dos diputats del qual en són membres-. Igualment, l'exeurodiputat per ERC Ernest Maragall també pressiona -com l'ANC- des del seu compte de Twitter per aixecar ja la suspensió, després del debat al Congrés de dimecres i la pressió de l'unionisme de l'endemà , negant qualsevol opció al diàleg:D'aquesta manera, els republicans intenten recosir de nou la unitat independentista. Argumenten que l'entesa és imprescindible per afrontar els moments difícils que arribaran en breu, però també veuen necessari que la CUP pressioni internament per evitar alguna maniobra dilacionista que ajorni l'horitzó de la independència, fruit dels dubtes d'un sector del PDECat. De fet, les diferències entre ERC i aquest partit es veuran les properes setmanes quan s'activi al Congrés la comissió d'estudi del model territorial impulsada pel PSOE i acceptada pel PP. El grup de Joan Tardà i Gabriel Rufián declina participar-hi, mentre que els diputats liderats per Carles Campuzano i Jordi Xuclà sí ho faran, segons declaren, per defensar-hi el referèndum pactat.Per altra banda, diverses fonts del PDECat coincideix en què la resposta a Rajoy encara està oberta, però que es pretén política -sense buscar dreceres o excuses per evitar el xoc- i valoren que la CUP mantingui la interlocució. Ara bé, s'avisa que Bassa és d'ERC i parla en nom d'aquest partit, no del Govern, cosa que vol dir que la idea de fixar un termini màxim per esperar a la mediació o que la rèplica pot passar per enviar el discurs de Puigdemont i el text de la declaració no encara unànimes a l'executiu de Puigdemont.La intenció, asseguren, és no precipitar-se i tampoc no donar la imatge que es vol provocar o fer foc gratuïtament. Entre la fermesa i la mà estesa, de forma coherent amb la crida a la negociació i el diàleg que va marcar bona part de la intervenció del president català. En tot cas, això no és garantia de res i tot apunta que -malgrat el que alerten mitjans com The Guardian - Rajoy respondrà amb tota la força del 155. "Tenen més ganes de 155 que de diàleg", ha lamentat aquest mateix dijous el conseller de Territori, Josep Rull. Això significaria que automàticament el Govern aixecaria la suspensió de la declaració de la independència? Com es faria formalment, si aquesta no es va votar a la cambra i tampoc s'ha publicat enlloc, més enllà del discurs? Les mateixes fonts assenyalen que aquests detalls es desconeixen, fruit de certa improvisació amb què han anat avançant els esdeveniments en els darrers dies i del fet que les lleis afectades estiguin suspeses pel Tribunal Constitucional, fet que dificulta maniobrar al Parlament per l'actitud vigilant de Ciutadans, PSC i PP.En tot cas, si Rajoy activa el 155, ara sí que es pot dir que tindrà el PSOE al seu costat. Com va evidenciar dimecres la seva portaveu al Congrés, Margarita Robles , els socialistes estan més a prop que mai del PP en aquest camp. A canvi, obtenen el compromís d'estudiar la reforma constitucional. Així, el secretari general del partit, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dijous a Puigdemont que ha d'"aclarir exactament què va voler dir el dimarts" en la resposta a Rajoy, amb qui ha dit que, arran de la crisi catalana, "inevitablement" ha millorat la seva relació. En una entrevista a la Ser, ha assegurat que "ningú vol activar" l'article 155, excepte el líder de C's, Albert Rivera. "Però sembla que qui vol activar-lo és Puigdemont", ha afegit. "El 155 és una pàgina en blanc. He parlat molt amb Rajoy i li he donat la meva interpretació del que ha de ser. Ha de ser una cosa que recuperi i reconstrueixi l'autogovern danyat pels seus dirigents. Si vol el nostre suport espero que tingui en compte aquesta interpretació. Estic segur que això passarà", ha asseverat.

