Endavant acusa el Govern de «trair» l'1-O

El logo d'Endavant en una manifestació de l'esquerra independentista. Foto: ACN

L'organització de l'esquerra independentista Endavant ha acusat el Govern de "trair" la sobirania del poble expressada en el referèndum de l'1-O i la vaga general del 3 d'octubre. En un comunicat publicat aquest dijous , el col·lectiu anticapitalista -integrat al grup parlamentari de la CUP- considera que la "no proclamació" de la República és un "atac" i un "menyspreu" contra la sobirania del poble. A més, Endavant constata que l'executiu que presideix Carles Puigdemont ha "cedit" davant del "xantatge" de la banca, la patronal i la Unió Europea, i de les "pors del sobiranisme governamental".L'organització també exigeix la proclamació de la República independent al carrer amb un calendari ampli de mobilitzacions de tots els agents que no han donat suport a la "passa enrere" que ha fet el "Govern autonòmic".Segons Endavant, ara ja només hi ha tres escenaris possibles: ruptura, reforma o involució. En aquesta línia, l'organització de l'esquerra independentista carrega amb duresa contra la reforma constitucional com a objectiu del sobiranisme català, i assevera que aquest escenari "perpetuaria durant dècades la submissió del poble a l'Estat i als dictats de la Unió Europea". A més, Endavant constata que el reformisme és la "via possibilista" en la qual aposta una part del PDeCAT i alguns sectors de poder econòmic català.Com a conseqüència, Endavant dona suport a la proposta del secretariat nacional de la CUP perquè el Consell Polític decideixi -previsiblement aquest cap de setmana- si el grup parlamentari cupaire deixa de participar en l'activitat a la cambra, fins que no es facin efectius els resultats de l'1-O."L'esquerra independentista s'ha de deure al mandat popular de l'1 i el 3 d'octubre, i no a una pretesa unitat política amb ERC i PDeCAT que si no serveix per a donar compliment a aquest mandat popular, no serveix per a res", subratlla el comunicat.

