Guàrdies civils denuncien l'amo d'un bar del Bages per no voler-los servir

Agents de la Guàrdia Civil destinats a Manresa en l'operatiu contra el referèndumhan presentat denúncia als jutjats contra l'amo d'un bar-restaurant de carretera, al terme de Sant Salvador de Guardiola, perquè no els va voler servir quan van parar-hi a fer unes consumicions. La denúncia parla d'un presumpte delicte d'odi i discriminació.Els fets van passat el passat 5 d'octubre quan segons la denúncia dels agents, que havien participat quatre dies abans en l'operatiu que va ser especialment dolós al Bages -amb dues intervencions violentes dels agents a Sant Joan, i una a Castellgalí, Callús i Fonollosa-, van entrar en aquest bar de carretera al terme de Sant Salvador de Guardiola, i van demanar unes consumicions i el propietari va fer com si no els sentís. Després d'insistir dues vegades més, l'amo de l'establiment els va dir que no els serviria perquè "no eren benvinguts".Els agents van decidir marxar del local, però abans, van fotografiar amb el mòbil el propietari. Des de la seu central de la Guàrdia Civil a la demarcació de Barcelona, a Sant Andreu de la Barca, els agents van preparar i presentar una denúncia per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra l'amo del bar-restaurant.

