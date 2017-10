Rajoy només donarà per bo que Puigdemont es retracti per escrit

Desfilada del 12 d'octubre a Madrid Foto: Casa Reial

Rajoy amb altres autoritats i els reis a la desfilada del 12-O a Madrid Foto: Europa Press

Mariano Rajoy només espera que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es retracti dilluns, per escrit i de forma clara, de la declaració d'independència que aquest mateix dimecres li va demanar que confirmés o no a través d'un requeriment . Si la resposta no és satisfactòria prendrà mesures contundents contra l'autogovern de Catalunya després d'haver activat el tràmit inicial preceptiu per aplicar l'article 155 de la Constitució La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ho ha explicat, segons han explicat fonts coneixedores de les converses a, en la recepció de la hispanitat al Palau Reial de Madrid. Només si nega haver proclamat la independència, ha explicat, evitaria l'activació de la "segona fase" de l'article en qüestió, fins ara inèdit, que passa per reclamar al Senat la retirada de competències. Si Puigdemont complagués Rajoy no només es desentendria del ple de dimarts i del resultat del referèndum de l'1-O sinó que comprometria la unitat del bloc independentista.Rajoy no era a la recepció perquè ha marxat a Albacete amb la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, després de l'accident aeri d'un dels avions militars que participava en la desfilada del 12 d'octubre en què ha mort el pilot, però la vicepresidenta ha explicar en nom seu que Puigdemont ha de deixar "de jugar amb tothom" i s'ha mostrat convençuda que el president català està ara immers en un mar de dubtes i no sap encara què contestar al requeriment. "La pilota és a la seva teulada", ha afirmat. Segons ella si es retracta es torna a un escenari "previ al ple del sis i el set de setembre", que va aprovar les lleis de desconnexió. No ha explicat, però, què passarà amb els processos judicials oberts.El govern espanyol defensa l'acord amb el PSOE per aplicar l'article 155 i, alhora, explorar la reforma constitucional perquè "transmet una imatge de serietat al país" i ha rebutjat amb caixes destemplades els intents de mediació internacional que anima l'executiu català. La millor mediació és, per Santamaría, la del Congrés dels Diputats, on el PP, el PSOE i Ciutadans tenen 254 dels 350 escons. L'executiu espanyol no es mulla sobre si el dimarts es va proclamar o no la independència perquè, sosté, hi ha informes de tota mena. Albert Rivera sí que explicava que C's es manté en que l'estat propi va ser efectivament declarat i per tant cal duresa.En diverses converses informals a la recepció, els ministres del PP han mostrat optimisme en relació a la situació a Catalunya i han explicat que la situació "és millor" que fa uns dies i que la intervenció de Puigdemont deixant en suspens la declaració d'independència, sumada al canvi de domicili d'importants empreses del país, ha desactivat bona part del sobiranisme. Segons ells, la vaga del 3-O va ser un fracàs i "el gran èxit" de la manifestació unionista de diumenge va acabar de fer la resta. Ara només esperen una reculada per escrit.

