Emergències deixa «El Mundo» en ridícul per inventar-se l'«Infocat» com a assignatura

Un pati escolar a Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

Así es el adoctrinamiento en varias escuelas catalanas. https://t.co/5GFPIsFCNG — EL MUNDO (@elmundoes) 11 d’octubre de 2017

El #INFOCAT es nuestro plan de Protección Civil contra incendios forestales. Tomamos nota de la sugerencia de enseñarlo en las escuelas https://t.co/yp9tHLsNIv — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 11 d’octubre de 2017

El diari madrileny El Mundo va publicar aquest dimecres un polèmic article explicant com suposadament s'adoctrina a les escoles catalanes . "Nens, avui no fem matemàtiques, farem Infocat" és el titular d'una notícia que, prenent testimonis de diversos pares d'alumnes, pretén denunciar i repassar totes les tècniques del suposat adoctrinament que pateixen els alumnes a les escoles catalanes.Una d'aquestes tècniques és el cas que exposa el titular: el pla Infocat, el qual seria una "nova matèria" que s'imparteix des de l'endemà del referèndum amb informació sobre Catalunya. És des del dia 2 d'octubre que, segons els testimonis que recullen, han anat perdent hores de matemàtiques i llengua catalana i les han substituït per aquesta suposada assignatura, on es condemnen, per exemple les càrregues policials.Però l'Infocat és el pla de Protecció Civil del Govern per combatre els incendis forestals. I així ho ha volgut fer notar el compte de Twitter d'Emergències, tot compartint la notícia d'El Mundo. "Prenem nota del suggeriment d'ensenyar-lo a les escoles", ha estat el comentari que ha acompanyat la piulada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)