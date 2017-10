Bassa insta Puigdemont a enviar la declaració d'independència a Rajoy

La veritat: tant costa parlar clar ? Ja suposo que cal que exerceixin discreció. Però potser que comencin a donar informació enlloc de guardàr-se-la. Una cosa és que ens demanin que els hi fem confiança. Un altre és que ens obliguin a fer un acte de fè. Enlloc de dir que hi ha mediadors tant interns com externs disposats per a el que sigui, perquè no diuen qui s'està oferint a fer què i a canvi de què?



O que s'ha acordat un endarreriment de dos o tres setmanes amb la CUP enlloc de deixar-nos pensant que s'han tirat els plats pel cap i que vés a saber com acabarà la cosa?



Hem de saber què està passant i com hi reacciona el govern. Llavores podren decidir si ens sembla bé o no el que fan i els hi fem confiança.



Si no saben què passa, hem de fer un acte de fè. I em sembla que estem força lluny de fer-lo. No oferir-nos transparència ara no és pecisament el millor començament per a começar un estat del que ens han dit que la transparència serà un dels pilars bàsics.