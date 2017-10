Unes 350 antifeixistes es manifesten a Barcelona contra el 12 d'octubre

EN DIRECTE Una manifestació antifeixista baixa ara mateix per l'avinguda Paral·lel de Barcelona https://t.co/epNrH5PsrU pic.twitter.com/HYNQGbqFgg — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

Manifestació antifeixista al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Manifestació antifeixista al centre de Barcelona. Foto: José Manuel Gutiérrez

La manifestació convocada per la Plataforma Antifeixista de Barcelona ha recorregut els carrers de Sants i de l'Eixample aquest dijous per rebutjar la festivitat del 12 d'octubre amb proclames com "Hispanitat és genocidi". La mobilització, amb els lemes 'La vostra repressió no ens farà retrocedir' i "Totes som antifeixistes" a la capçalera, ha aglutinat unes 350 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han impedit que els manifestants s'aproximessin a la concentració que tenia lloc a Montjuïc organitzada per l'extrema dreta de Democracia Nacional i la Falange Desenes de furgonetes de la brigada mòbil els Mossos d'Esquadra han bloquejat diversos carrers de Sants i de l'Eixample per dirigir el pas dels manifestants, que havien estat convocats a la plaça de Joan Peiró, a Sants. Des de plaça d'Espanya, la marxa ha avançat pel carrer de la Diputació i, en arribar a la Gran Via, els manifestants s'han embrancat en un moment de tensió, si bé breu, amb els Mossos, que s'ha resolt quan els seguidors de la Plataforma Antifeixista han optat per baixar pel carrer de Rocafort.Els manifestants també han cridat contra els Mossos d'Esquadra i altres lemes com "Els carrers seran sempre nostres" i "No passaran". Alguns de les persones que han participat a la marxa, sobretot els de les primeres línies, anaven amb la cara i el cap coberts per ulleres de sol, mocadors, gorres o caputxes.Els manifestants volien acabar la marxa al monument de Colom però els Mossos ho han impedit. Després d'una estona de mediació amb la policia catalana, han optat per desconvocar la marxa.

