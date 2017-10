L'unionisme no dona la independència per declarada però reclama mà dura

Javier Megino, vicepresident d'Espanya i Catalans, en el míting de la manifestació del 12 d'octubre. Foto: Adrià Costa

L'unionisme ha tornat als carrers al centre de Barcelona quatre dies després de la gran manifestació del diumenge passat . I, com s'esperava, no han aconseguit fer una segona demostració de força equivalent, però igualment han reclamat que s'aturi el procés sobiranista i, malgrat que afirmen que la independència no ha estat declarada -responent així al requeriment de Mariano Rajoy a Carles Puigdemont-, ha reclamat mà dura contra l'independentisme i han limitat molt les vies del diàleg.Així, el president de Regeneración Democrática, Clemente Polo, ha llegit un manifest al final de la manifestació, que ha acabat omplint la plaça de Catalunya, que destacava que els dirigents independentistes han demostrat que "la seva capacitat per enganyar als catalans i conculcar fins i tot les seves lleis fundacionals és il·limitada". Així, considera que la independència "ni es va consumar dimarts ni es consumarà demà passat", ja que la declaració va quedar "reduïda a una pantomima pròpia d'un pati d'escola" i ha lamentat "la creixent inestabilitat política, inseguretat jurídica i incertesa econòmica".Igualment, també ha criticat les "incitacions a l'odi i a la desobediència i l'actuació organitzada dels seus comitès de defensa del referèndum i de la República" que han "propiciat els enfrontaments entre catalans i l'assetjament a les forces i cossos de seguretat". Per això, ha afirmat que els independentistes són "catalans incomplets" i ha asseverat que "tots junts, democràticament i pacíficament" decidiran el propi futur. "Fermesa democràtica front el colpisme delirant", ha clos.Més explícit ha estat el vicepresident d'Espanya i Catalans, Javier Megino, que ha assegurat que, en el context actual, "negociar, parlar o mediar no és la solució" i ha exigit "mesures contra aquesta sublevació sediciosa". Igualment, ha lamentat que els nens catalans visquin un "adoctrinament en l'odi a Espanya i tot allò espanyol" i que s'hagi passat de "l'Espanya ens roba a l'Espanya ens pega", en relació a la repressió violenta de la Guàrdia Civil contra els que defensaven les urnes l'1 d'octubre, la qual ha lloat i ha titllat de "falsedats contra els cossos policials espanyols que feien la seva feina". Igualment, ha criticat els "comandaments político-policials" dels Mossos i ha instat a votar partits unionistes en unes eleccions que espera properes.Al seu torn, el secretari de Societat Civil Catalana, Manuel Miró, ha considerat sobre Puigdemont que "els seus actes el fan responsable" del que pugui ocórrer i ha reclamat "diàleg, però dins de la llei" i que deixi de sol·licitar "diàleg sota amenaces". "No es dialoga amb aquells que volen imposar la independència", ha insistit, mentre els manifestacions corejaven el crit de "Puigdemont, a presó!".Igualment, la presidenta de Concordia Cívica, Teresa Freixes, ha coincidit que "el diàleg només és possible després del restabliment de l'ordre constitucional" i ha demanat que "qualsevol canvi requereix una profunda reflexió" i, per tant, rebutja una sortida que passi per aparcar el procés a canvi d'alguna contraprestació per als sobiranistes. Per això, ha fet una crida a la defensa de "l'estat de dret" i ha lloat la jornada del 12 d'octubre com una commemoració dels "llaços de ciutadania compartida entre Espanya i Amèrica".Finalment, Josep Bou, d'Empresaris de Catalunya, ha subratllat que Catalunya és la "millor terra del món" i que Espanya és la "nació més bonica de la Terra", abans de dirigir-se als manifestants per demanar-los que no girin mai la cara, que aixequin el front i, amb orgull i decència, cridin "visques" a la llibertat, la Constitució, el rei, Catalunya i Espanya".La Guàrdia Urbana ha xifrat en 65.000 el nombre d'assistents a la concentració, una xifra força irreal, sobretot tenint en compte que la quantitat d'assistents era similar a la del 12 d'octubre de l'any passat, quan el mateix cos va xifrar el nombre de manifestants en tan sols 5.000, tretze cops menys. Amb un recompte amb mètode científic, Naiz ha comptat uns 17.000 assistents a la marxa:En tot cas, la manifestació ha transcorregut sense incidents per passeig de Gràcia, per bé que grups d'ultres s'han enfrontat davant del bar Zuric de plaça de Catalunya , just al costat de la concentració, en una batalla on ha resultat lesionat un agent de la Guàrdia Urbana. Els organitzadors, just abans i en finalitzar els parlaments, s'han desmarcats d'aquells actes i simbologies que no respecten la "Constitució i els valors democràtics", per mirar de posar un tallafocs respecte aquests grupuscles. Tot i això, a banda de Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Movimiento Cívico 12-O, Profesores por el Bilingüismo, España Generosa i Españoles de a pie, entre altres entitats, també cridaven a la convocatòria algunes formacions ultres, algunes de les quals amb bloc i pancarta pròpies a la manifestació. Entre elles, hi havia Plataforma per Catalunya, Hogar Social, Vox o Somatemps, així com el regidor xenòfob Josep Anglada.La marxa, amb el lema "Catalunya sí, Espanya també", ha sortit poc després de les 11 del matí de la Pedrera fins a plaça de Catalunya i s'ha sentit crits com "TV3, manipuladora", "Jo sóc espanyol" o "Catalunya és Espanya, així com alguns de "Presidenta" quan avançava la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ben col·locada al centre de la pancarta de la capçalera. De fet, Ciutadans ha intentat captar el protagonisme mediàtic abans de la marxa, on també hi ha assistit el secretari d'Organització del partit a nivell estatal, José Manuel Villegas, o el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, o la líder a l'ajuntament de Barcelona, Carina Mejías. Pel que fa al PP, hi ha enviat dirigents de menor rang, com el president del grup municipal a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, i el diputat al Parlament Sergio Santamaría.De fet, abans de la marxa, Arrimadas ha demanat a Carles Puigdemont que en els propers cinc dies "rectifiqui" i convoqui eleccions, així com que reconegui que ha fet "molt mal" a la societat i a l'economia catalana. La dirigent de C's també s'ha mostrat convençuda que "la majoria de la societat catalana que també se sent espanyola i europea" es manifestaria aquest dijous, per bé que finalment no ha estat així. Al seu torn, la vicepresidenta de Societat Civil Catalana Miriam Tey ha assegurat que les declaracions de Puigdemont han deixat Catalunya "sense autonomia" i s'ha mostrat "desconcertada, angoixada i inquieta" pel futur del país. "Només des de la unitat, i mai des de la unilateralitat se solucionaran els problemes que tenim", ha conclòs.

