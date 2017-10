VÍDEO Manifestants del 12-O increpen els Mossos per identificar un grup d'ultres

Els ultres identificats pels Mossos. Foto: Adrià Costa

Manifestants de la marxa convocada per Societat Civil Catalana amb motiu del Dia de la Hispanitat han encerclat els Mossos d'Esquadra quan aquests identificaven un grup d'ultres a Rambla Catalunya. Amb crits de "No són assassins, són manifestants" una cinquantena de persones han increpat la policia catalana i els han seguit un cop acabades les identificacions fins a plaça Universitat.Els manifestants han llançat crits contra els Mossos: "Aquesta policia no ens representa" i "Trapero dimissió". Tot plegat, ha tingut lloc un cop acabada la protesta convocada a plaça Catalunya.Una vegada els ultres han estat identificats, els Mossos s'han retirat cap a la plaça Universitat. Desenes de persones els han seguit en manifestació amb més crits contra la policia catalana.Tot apunta que els ultres han estat identificats per estar relacionats incidents que han tingut lloc al bar Zuric de plaça Catalunya, on manifestants de la marxa unionista s'han enfrontat entre si.

