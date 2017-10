Els ultres retreuen a Rajoy que no hagi enviat ja l'exèrcit a «acabar» amb els independentistes

VÍDEO Els ultres canten el "Cara al sol" mentre cremen estelades a Montjuïc https://t.co/TSMOnKZo7I pic.twitter.com/pvgJnEdiez — NacióDigital (@naciodigital) 12 d’octubre de 2017

Uns 150 ultres han desfilat aquest dijous per Barcelona amb motiu de la Diada de la Hispanitat convocats per la formació d'extrema dreta Democracia Nacional i amb el suport de la Falange. La marxa ha començat a l'avinguda Paral·lel de Barcelona i ha arribat a la plaça Sant Jordi de Montjuïc, on s'han unit a més militants. Allà han cremat estelades i han fet el tradicional acte polític en el qual han retret al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la manca de mà dura que, a parer seu, s'ha aplicat fins ara contra l'independentisme. "Rajoy, traïdor, defensa la nació", han cridat durant la mobilització.El líder de les joventuts de Democracia Nacional, Juan de Haro, ha criticat que "Rajoy i tots els seus borrecs" estan permetent que Catalunya pugui separar-se d'Espanya, i ha agregat: "Uns autèntics covards és el que són, que no es dignen ni a aplicar l'article 155 de la Constitució". Per a De Haro, no n'hi hauria prou amb això, sinó que caldria haver fet és "engarjolar tots i cadascun dels sediciosos i, posteriorment, treure l'exèrcit al carrer per frenar i acabar amb tots aquests borrecs antiespanyols que es passen la llei pel forro i que no són més que gentussa hipnotitzada sense coneixement algun del que estan fent".De Haro també ha fet una encesa intervenció contra els musulmans. "Hem de patir el separatisme, perquè al cap i a la fi són espanyols, però als islamistes ningú amb dos dits de front els ha dit que vinguessin", ha afirmat. Ha criticat que "nombrosos grups de separatistes de l'entorn proetarra més radical", en referència a la CUP, són "clars aliats de la invasió islàmica", i també s'ha referit a ERC, a qui ha retret que donin "lliçons als patriotes". Al republicà Gabriel Rufián, que ha definit com a "nen pijo marxista que es vesteix de Zara", li ha reclamat: "Treu les teves brutes mans de la nació espanyola".A Montjuïc els ultres han cremat estelades i cartells de la campanya pel "sí" a la independència en el referèndum de l'1-O. "Que cremi, que cremi, que cremi l'estelada", han cridat mentre es consumia la bandera independentista a terra. I han acompanyat la crema amb el "Cara al sol" i fent salutacions feixistes. A més, alguns han cridat "Artur Mas, cambra de gas", "Puigdemont, paredón" i "Trapero, traïdor, t'espera la presó". L'extrema dreta ha arribat a Montjuïc després de desfilar des del Paral·lel, passant per plaça Espanya i l'avinguda Maria Cristina, escortada pels Mossos d'Esquadra.La marxa ha aplegat un centenar i mig de persones, entre les quals alguns nens. Durant el recorregut també han llançat crits a favor de la Guàrdia Civil i en contra de Puigdemont, de la policia catalana i de l'independentisme, al qual han avisat que el seu clam "no és democràcia, és alta traïció". També han reclamat "Puigdemont a presó", han titllat de "colpistes" els independentistes i han demanat la il·legalització dels separatistes, i s'han enfrontat verbalment a un veí que onejava una estelada des del balcó. "Terrorista" i "colpista", li han cridat. A més, han llançat proclames contra els refugiats: "No són refugiats, són invasors".

Ultres cremant estelades a Montjuïc. Foto: NacióDigital

Salutacions feixistes en l'acte final de la marxa ultra. Foto: NacióDigital Els ultres durant la crema d'estelades a Montjuïc. Foto: NacióDigital

El moment posterior a la crema d'estelades. Foto: NacióDigital

Els manifestants han lluït simbologia feixista, banderes franquistes i pancartes de suport als condemnats pels fets de la Blanquerna el 2013, quan un grup d'ultres va irrompre violentament a la llibreria de Madrid i van agredir els assistents a l'acte amb motiu de la Diada. Els condemnats han demanat una nova pròrroga abans d'entrar a la presó, però hi hauran d'ingressar aviat. A l'escenari dels parlaments a Montjuïc hi havia el líder nacional de la Falange, Manuel Andrino, que és un dels condemnats a presó pels fets de Blanquerna . També hi era el líder de Democracia Nacional, Manuel Candela.La manifestació ultra del 12 d'octubre és escenari habitual de la crema d'estelades, amenaces a periodistes i discursos de l'odi, com la negació de l'Holocaust

