VÍDEOS Un guàrdia urbà lesionat, en una trifulga entre ultres a la manifestació unionista

Manifestación en Plaza Cataluña, organizada por @societatcc, no diré nada más. pic.twitter.com/zdy9o6QKPN — Bernat Castro (@Berlustinho) 12 d’octubre de 2017 Un grup de manifestants de la marxa de Societat Civil Catalana , presumiblement ultres, s'ha enfrontat entre si davant del bar Zuric de plaça de Catalunya i després han marxat sense que hi hagués detencions, malgrat que un agent de la Guàrdia Urbana ha resultat lesionat, segons ha explicat un portaveu d'aquest cos a

Más imágenes de la unidad de España pacífica, fraternal, país de países y plurinacional en Barcelona. (Vídeo de @chocco_rain) pic.twitter.com/QoWgT6o7Jz — Bernat Castro (@Berlustinho) 12 d’octubre de 2017

🙋🏻‍♂️🇪🇸 Nazis espanyols es barallen a Barcelona i destrossen la terrassa d'un bar. (A continuació foto) pic.twitter.com/AJXwHsANk2 — CENSURAT (@MNAnoticies) 12 d’octubre de 2017

Aquí salen las dos bandas. pic.twitter.com/rao4crMnQ9 — Ni Estado ni moneda (@Reflex_volucion) 12 d’octubre de 2017

Els ultres identificats pels Mossos. Foto: Adrià Costa

A continuació, els vídeos que mostren la trifulga entre ultres a la terrassa del bar Zuric. S'aprecia clarament com es llencen cadires i taules. L'emblemàtic bar, que durant la baralla ha tancat la persiana, ja no obrirà avui.Els Mossos d'Esquadra s'han encarregat del cas i de moment han practicat una vintena d'identificacions per la presumpta relació amb la baralla.

