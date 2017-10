L'unionisme no pot repetir la demostració de força al centre de Barcelona

Manifestants espanyolistes al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Manifestants unionistes al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

Manifestants espanyolistes al centre de Barcelona Foto: Adrià Costa

Manifestants de Ciutadans a la prèvia de la manifestació. Foto: Adrià Costa

L'unionisme ha tornat als carrers al centre de Barcelona quatre dies després de la gran manifestació del diumenge passat . I, com s'esperava, no han aconseguit fer una segona demostració de força.La manifestació, convocada per Societat Civil Catalana amb el lema "Catalunya sí, Espanya també" ha aplegat pocs milers de persones. Ha sortit a les 11 del matí de la Pedrera i acaba a plaça Catalunya amb un acte polític. Entre els càntics destaquen "Catalunya és Espanya", "Jo sóc espanyol" i "TV3, manipuladora". També s'ha tornat a demanar l'empresonament de Carles Puigdemont.S'han sumat a la mobilització les entitats Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Movimiento Cívico 12-O, Profesores por el Bilingüismo, España Generosa i Españoles de a pie, entre altres entitats i grupúsculs. Tanquen la manifestació de SCC organitzacions ultres com Plataforma per Catalunya i Somatemps, la capçalera dels quals canten El Virolai entre banderes i boines carlines.Ciutadans ha intentat captar el protagonisme mediàtic abans de la marxa. Inés Arrimadas ha atès els mitjans una hora abans i els seus militants han omplert de banderes de la formació el punt d'inici. També hi havia el diputat Carlos Carrizosa i la regidora Carina Mejías, entre altres.La representació del PP ha estat de menor rang i qui ha atès els mitjans ha estat Alberto Fernández Díaz, regidor a l'Ajuntament de Barcelona.

