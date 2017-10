«Catalunya és Espanya»: l'unionisme torna a manifestar-se al centre de Barcelona

Un dels símbols d'aquesta manifestació és el cor amb les dues banderes, una al costat de l'altra, ocupant cadascuna el mateix espai.



Però aquest cor no representa el cor d'aquesta gent.



Al seu cor la bandera espanyola està per sobre de la catalana i és la que ocupa més espai.



Es passen el dia dient que són catalans i espanyols, però dir això és no dir res. Ja ho sabem que són catalans. No cal que ho vagin repetint.



El que haurien de dir és si per a ells Catalunya és el seu país o és només una regió d'Espanya. Això seria més precís que dir que són catalans i espanyols. Així ens entendríem millor.



Però no ho diran, és clar. La idea de Catalunya com a país està massa estesa a Catalunya com perquè surti un polític català i digui coses com: Catalunya no és cap país; l'únic país dels catalans és Espanya; primer Espanya i després Catalunya, etc. El polític que digui això, sigui de Ciutadans, del PP o del partit que sigui, sap que s'arrisca a perdre vots.



Per això aquests treuen aquest cor trampós, que en realitat és la pell de xai amb què volen tapar el seu espanyolisme. És el mateix que van fer els del PP el 7 de setembre al Parlament: treure banderes catalanes i espanyoles, com si per ells les dues banderes tinguessin la mateixa importància. Per sort, la majoria de catalans ja no caiem en aquesta mena de trampes.