Més de cent ajuntaments catalans «no tenen res a celebrar» i obren el 12-O

Almenys 110 ajuntaments d'arreu de Catalunya obriran les portes aquest dijous 12 d'octubre, dia en què se celebra la Festa de la Hispanitat i que està assenyalat com a festiu al calendari laboral anual. Ho faran com a mesura de protesta per l'actitud del govern espanyol a l'entorn del procés sobiranista de Catalunya, i en especial per les càrregues policials contra la ciutadania del país durant el referèndum d'autodeterminació que van deixar 893 ferits.En aquests ajuntaments seran els equips de govern els encarregats d'obrir les portes i atendre la ciutadania. Pel que fa als treballadors dels consistoris, en algun cas poden triar si volen anar a treballar o no, mentre que en altres compleixen amb el festiu. Un dels més destacats serà l'Ajuntament de Badalona, que fa una "jornada de portes obertes" després de la polèmica de l'any passat, quan sis regidors van ser encausats per no celebrar el festiu.Així doncs, l'Ajuntament de Badalona tornarà a obrir portes però amb un format diferent. Com l'any passat, el govern municipal vol visualitzar el desacord amb la celebració i organitza al llarg del matí una 'jornada de portes obertes' per explicar a la ciutadania com és el funcionament intern de l'administració pública i com és la gestió dels diferents departaments de l'Ajuntament. El Viver estarà obert des de les deu del matí i fins a la una del migdia.Encara a l'àmbit metropolità, el consistori de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) obrirà portes com un dia habitual. L'equip de govern municipal (Junts x Sant Vicenç i SVH Sí pot) continuarà amb la seva agenda de treball. De fet, aquest dijous es reunirà la junta de govern i quan s'acabi els regidors visitaran alguns dels barris del municipi per reunir-se amb entitats i associacions. Pel que fa als empleats municipals, aquests faran festa, tal i com estava previst al calendari laboral. Aquest és el segon any que l'ajuntament de Sant Vicenç dels Horts treballa durant aquesta jornada festiva. Al Baix Llobregat, també l'ajuntament de Collbató (ERC, PDeCAT i Grup Independents de Collbató) ha confirmat que els càrrecs electes treballaran.Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) també ha acordat obrir portes com un dia feiner qualsevol, i tant els alcaldes com els regidors electes preveuen anar a treballar. Pel que fa als empleats municipals, el govern municipal ha deixat via lliure per què decideixin si fan festa o bé si prefereixen anar a la feina. En aquest segon cas, podran escollir quan volen recuperar el dia festiu que no hauran fet el 12-O.A Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), els dos regidors del grup socialista-Movem Sant Martí, membres del govern, s'han desmarcat de l'obertura de l'Ajuntament. Després que l'alcalde Antoni Ventura (CUP) expliqués a l'ACN que els càrrecs electes no celebraran el dia de la Hispanitat i aniran a treballar, Pere Cano i Albert Tort han matisat que faran festa. Apunten que molt habitualment treballen en dia festiu perquè ocupen els càrrecs sense dedicació exclusiva, però subratllen que no volen participar "en escenificacions que menystinguin la voluntat lliure de cadascú de sentir-se català, espanyol o ambdues coses".A Arenys de Munt (Maresme), l'alcalde, Joan Rabasseda, també encara el 12 d'octubre com un dia feiner i ha anunciat la convocatòria de dues reunions de treball. A la primera ha citat només els membres del govern, que preveuen tractar l'inici de les obres d'urbanització superficial de la Riera, entre altres temes municipals. Pel que fa a la segona, prevista a mig matí, Rabasseda ha convocat també els regidors de l'oposició per avaluar els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.A les comarques centrals, Berga i Manresa també treballaran el 12-O. Els membres de l'equip de govern del consistori manresà, que formen CDC i ERC, han pres la decisió davant la situació política que viu el país, i per donar resposta a les peticions plantejades pels treballadors municipals. En aquest sentit, el govern els ha ofert la possibilitat que dijous puguin assistir a la feina "de forma totalment individual i voluntària". Tot i això, l'Ajuntament no donarà servei al públic i només es podran realitzar feines d'oficina a porta tancada.A Berga (CUP) es tracta d'una mesura que els regidors cupaires van implantar a principis de legislatura per mostrar el rebuig al dia de la Hispanitat i perquè consideren que aquesta festivitat "no els representa". L'equip de govern ha traslladat la proposta al personal laboral del consistori perquè decideixin si se sumen a la iniciativa. Segons informa l'Ajuntament, els treballadors que decideixin treballar podran canviar-ho per qualsevol altre dia de festa. Una quarantena de persones dels 162 treballadors han expressat la seva voluntat de treballar, una xifra que representa un 24,69% de la plantilla.A Ponent, una cinquantena d'ajuntaments governats per ERC obriran portes com un dia laboral normal el proper dijous 12 d'octubre, festivitat del Pilar i la Hispanitat. Segons ha explicat el president de la federació regional d'ERC a Lleida, Carles Comes, després que l'any passat només s'adherissin a la iniciativa alguns, enguany s'ha convertit en ''una cosa molt massiva'' i a falta de confirmació d'un parell el 100% de consistoris obriran. Seran els mateixos alcaldes, alcaldesses i regidors els responsables de l'obertura dels ajuntaments i els veïns interessats hi podran dur a terme tràmits i gestions. En cap cas s'obligarà als funcionaris que vagin a treballar i si ho acaben fent serà per decisió pròpia, ha dit Comes.Pel que fa als ajuntaments governats pel PDeCAT, en algun cas l'alcalde o regidors aniran a la casa consistorial o estaran localitzables per atendre els veïns que ho vulguin, però els treballadors faran festa i els consistoris estaran tancats en la majoria de casos.D'altra banda, en el cas concret de l'Ajuntament de Lleida, els grups municipals de PDeCAT, ERC-Avancem, Comú de Lleida i Crida per Lleida-CUP, els quatre a l'oposició, obriran els seus despatxos per atendre la ciutadania com en un dia habitual. La resta de grups, l'equip de govern del PSC, Cs i PP, fan festa.En el cas del Pirineu, els principals ajuntaments obriran portes com un dia laboral. A la Seu d'Urgell (PDCat), Tremp (PDCat-ERC) o Sort (Fem municipi-CUP) l'alcalde i equip de govern treballaran com qualsevol altra jornada laboral i ja tenen reunions programades. L'ajuntament de Soriguera (Pallars Sobirà), governat per la CUP, estarà obert i l'alcalde i els seus regidors atendran al públic en horari normal de 09.00 h a 14.00 h. La majoria d'ajuntaments han donat l'opció als treballadors d'anar a treballar i canviar el festiu per un altre que escullin.Finalment, més de 40 ajuntaments de les comarques gironines treballaran el proper 12 d'octubre. Alguns consistoris funcionaran amb normalitat i s'hi podrà fer tràmits i d'altres ho faran a porta tancada amb els càrrecs electes. En alguns casos, a més, s'ha decidit fer festa l'endemà o, com el cas de Verges o Celrà, es dona la possibilitat als treballadors municipals de canviar el festiu per qualsevol altre dia laborable.Entre les poblacions que convertiran el festiu d'Espanya en dia feiner hi ha Girona, Salt, Celrà (Gironès), Figueres (Alt Empordà), la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Santa Coloma de Farners (Selva) o Mieres (Garrotxa).Pel que fa als ajuntaments del Camp de Tarragona, el consistori de Tarragona tancarà les portes al públic, però els dos regidors de la CUP han anunciat que hi acudiran a treballar. En altres ciutats del Camp de Tarragona, com Valls, Reus, Cambrils o Montblanc, els edils també aniran a la feina i els grups del PDeCAT, ERC i la CUP treballaran als seus despatxos amb normalitat.Un dels ajuntaments que obrirà les dependències municipals amb absoluta normalitat és el dels Guiamets (Priorat) on el govern municipal de la CUP ha decidit mantenir serveis com l’atenció ciutadana a les oficines i la recollida de la brossa. Els treballadors poden escollir si celebrar el festiu però ja s’ha avançat que l’auxiliar administratiu i l’agutzil hi seran. També Torredembarra obrirà l’Ajuntament entre les deu del matí i fins a les dues de la tarda. Els empleats que treballin ja han estat informats que seran compensats amb una altre dia lliure.I a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, el registre romandrà tancat però l’edifici consistorial estarà obert. Tant l’alcalde com els regidors atendran visites. També serà així a Amposta, on els edils acudiran a treballar amb normalitat. En el cas dels funcionaris i treballadors, el govern municipal els ha donat llibertat per celebrar la festivitat o acudir al seu lloc de treball per avançar tasques pendents -i recuperar el dia posteriorment-, sense que hi hagi però atenció al públic.La mateixa dinàmica de lliure elecció per als treballadors s’aplicarà als ajuntament de Móra d’Ebre i Gandesa, com també en altres municipis com Deltebre -que obrirà de dos quarts de nou a les dues de la tarda, amb els regidors treballant i totes les àrees obertes amb voluntaris-. A l'Ametlla de Mar també hi treballaran els regidors del govern municipal. Alguns municipis, com Móra la Nova, Horta de Sant Joan o Flix han decidit finalment no obrir per compromisos dels treballadors i la falta de consens per acordar una resposta unitària dels empleats municipals.

