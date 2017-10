Una investigació internacional conclou que la policia espanyola va fer un ús excessiu de la força l'1-O

Police used excessive force in Catalonia. Hold independent investigation into violence during referendumhttps://t.co/xTf2NWlIDf pic.twitter.com/x4m79mzwZi — Jan Kooy (@KooyJan) 12 d’octubre de 2017

Una investigació internacional i independent, realitzada per la reconeguda ONG Human Rights Watch, ha conclòs que la policia espanyola va fer un "ús excessiu de la força" el dia del referèndum a Catalunya . Agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van carregar contra els ciutadans que havien acudit als col·legis electorals per votar, deixant prop de 900 ferits L'estudi ha analitzat les fotografies i els vídeos enregistrats l'1-O i ha parlat amb diversos testimonis, arribant a la conclusió que la força policial emprada va ser excessiva. "La policia podia tenir la llei al seu costat, però això no li donava dret a emprar la violència contra manifestants pacífics", argumenta l'investigador Kartik Raj.Human Rights Watch ha documentat l'actuació policial que va tenir lloc en diversos municipis de les comarques gironines, com Aiguaviva, i també de Barcelona, com Fonollosa. La ONG assegura que va rebre presumptes proves de maltractaments policials, que no han pogut verificar.El govern espanyol va justificar des del primer moment l'actuació policial i la va titllar de "prudent" i "proporcionada" tot dient que emanava de la prohibició de la justícia de celebrar el referèndum. Fins avui, només el delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha lamentat el nombre de ciutadans ferits tot culpant el Govern de Puigdemont d'haver provocat l'actuació policial cridant a votar els ciutadans i assegurant que en alguns dels col·legis hi havia cordons amb "activistes, gent gran i discapacitats". Cap altre càrrec del govern espanyol s'ha dirigit als afectats, si bé sí que ho ha fet cap als agents ferits, que en un primer moment l'executiu espanyol va comptabilitzar en una dotzena i, posteriorment, va elevar a 400.La violència captada pels mitjans va donar la volta al món provocant nombroses reaccions en institucions i personalitats polítiques. L' ONU i el Consell d'Europa van demanar al govern espanyol que obrís una investigació imparcial sobre els fets.

