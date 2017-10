Els ultres també es manifesten a Barcelona exigint més mà dura a Rajoy

Avui queda molt clar, quants hi havien Diumenge de fora Catalunya, i encara que vinguin de tota Espanya, son molts menys que els independentistes catalans. No es tant fort el "lleó" com ens vol fer veure, ni hi han 10.000 policies espanyols vingut de Espanya, segons apreciacions de gent entesa, no passen de 3.000, i els Mossos son 14.000 més un poble actiu de quasi dos milions. Cal que no ens arronsem i ens aguantem ferms, cal demanar al nostre govern, que faci la no suspensió, i proclami que la República catalana, comença a caminar, abans que sigui massa tard, tant per Espanya, com per repescar als decebuts i emprenyats, per el que escolto al carrer, la CUP a guanyat molts vots, i JuntsXSi n'ha perdut.