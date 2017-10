Els sindicats de la policia espanyola denuncien ara «El Jueves»

La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña https://t.co/YEP6WokDzU — El Jueves (@eljueves) 5 d’octubre de 2017

Apoyamos y defendemos la libertad de expresión, ¿pero no creéis que os habéis pasado de la "raya"?#RESPETO https://t.co/pFrt01fsUH — Policía Nacional (@policia) 5 d’octubre de 2017

Cinc sindicats de la Policia Nacional espanyola han denunciat El Jueves per injúries per un article –satíric- on s'assegurava que la presència dels antidisturbis havien acabat amb les reserves de cocaïna a Catalunya L'article, d'evident to satíric, incloïa declaracions inventades d'agents que havien protagonitzat les càrregues contra el referèndum. “Si us plau, només volem uns grams per passar l'estona. Això no es calma i caldrà torna a sortir a repartir”, deia un dels falsos policies.La denuncia l'han presentat els sindicats SUP, CEP, UPF, SPP i ASP. La Policia Nacional, a través del seu compte de Twitter, ja l'havia reprovat públicament però també havia tirat d'ironia. “Donem suport i defensem la llibertat d'expressió, però no creieu que us heu passat de la “ratlla”?”, va tuitar el compte @policia que, a més, va demanar “respecte”.Un dels sindicats denunciants és la Unió Federal de Policia que ahir va causar gran polèmica en publicar una imatge de part dels seus membres armats i amb actitud amenaçant: “Contra els colpistes, parlem?”

