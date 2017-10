«The Guardian» insta Rajoy a evitar l'aplicació de l'article 155 «a tota costa»

El diari The Guardian opina en un editorial titulat "Temps per parlar" que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hauria d'evitar "a tota costa" aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola pel qual se suspendria l'autonomia de Catalunya. El rotatiu adverteix Rajoy que arraconar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria ser una estratègia "d'alt risc" i recorda que el president del Consell Europeu, Donad Tusk, ha advertit que aquesta crisi només es pot resoldre "amb la força de l'argument, no amb l'argument de la força".El rotatiu lamenta que el president del govern espanyol no hagi demanat disculpes pel "comportament de la policia" l'1 d'octubre, "quan la resta d'Espanya i d'Europa" va veure "horroritzada" com els votants s'enfrontaven "a les porres i a les bales de goma".I lamenta que Rajoy no hagi variat la postura de la negació al diàleg mentre "l'esperança" de Puigdemont rau en algun tipus de mediació internacional. Una mediació que fins ara la UE ha refusat "per no semblar que dona suport al que el Tribunal Constitucional ha declarat un vot il·legal".El diari considera que la decisió de Puigdemont de "fer una pausa" a la declaració d'independència és "tàctica i comprensible", i enumera les debilitats de l'opció del president de la Generalitat, com ara el trasllat de seus socials d'empreses, les incerteses en l'economia o una participació al referèndum del 43%.Però aleshores indica que Mariano Rajoy sembla determinat a obtenir una "victòria total", en lloc "d'intentar negociar", malgrat l'advertiment del president del Consell Europeu, Donald Tusk, segons el qual aquesta crisi només es pot resoldre "amb la força de l'argument, no amb l'argument de la força".Per això The Guardian opina que, ara, el "moviment intel·ligent" seria "rebaixar la temperatura", i això vol dir que "ambdues parts han de fer concessions". "A qualsevol cost", afegeix, Rajoy ha d'evitar aplicar l'article 155 de la Constitució. "Hi hauria el risc de precipitar la situació d'una crisi constitucional a una catàstrofe", afirma.

