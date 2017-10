El PSC celebra la viabilitat de la tercera via després de l'entesa Sánchez-Rajoy

La comissió en qüestió es diu pel "diàleg, l'avaluació i la modernització" del model territorial i, segons ha explicat el mateix líder del PSOE, Pedro Sánchez, en virtut a l'entesa amb el PP, servirà per debatre durant sis mesos si s'aborda la reforma de la Constitució. Això, però, ja serveix al PSC per anunciar que s'obre el meló constitucional. Alguns dirigents socialistes l'han definit, de fet, com un "dia històric", mentre que el primer secretari del partit, Miquel Iceta, ha demanat al PSC que es prepari per vertebrar el "tercer espai" entre l'immobilisme i l'independentisme. Tot, sense cap retret al fet que aquesta proposta es posi sobre la taula en paral·lel als mecanismes per aplicar l'article 155, el de la suspensió de l'autonomia, a Catalunya."Si Puigdemont no aclareix si ha declarat o no la independència, el PSOE donarà suport a les mesures constitucionals que apliqui el govern de l'Estat", ha dit Pedro Sánchez. Just després, durant el debat al Congrés i de la mà de Margarita Robles, s'ha visualitzat la comunió entre populars i socialistes, insòlita fa uns mesos quan Sánchez va recuperar el comandament del partit defensant precisament la dimissió de Rajoy.Iceta, però, ha reivindicat que no es pot equiparar el PSOE al PP pel simple fet d'estar d'acord en la defensa de la legalitat i ha recordat els esforços del seu partit per no donar suport a la investidura de Rajoy. Els socialistes defensen que la reforma de la Constitució ha de servir per rubricar un nou pacte entre Catalunya i Espanya. "Catalunya avui no es llegeix, no es troba a la Constitució i s'hi ha de trobar", ha defensat Iceta, davant del consell nacional del seu partit, el màxim òrgan del partit entre congressos, reunit aquest dimecres a la tarda. Com ha recordat en diverses ocasions, perquè aquesta reforma pugui seduir bona part de la ciutadania catalana ha de ser "el més progressista possible, més curosa amb l'autogovern possible i que faci realitat el somni dels constituents".Això suposa, d'entrada, resoldre un tema espinós dins del PSOE: el de la defensa de la plurinacionalitat. Malgrat que el secretari general nega que això impliqui que un territori pugui tenir dret a decidir, són molts els dirigents del partit que no assumeixen la defensa d'aquest concepte que va posar sobre la taula Sánchez durant les primàries. La principal, la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz.El principal problema és que perquè arribi a bon port s'ha de produir un acord no només del PP i del PSOE, sinó també de C's o Podem. Els de Pablo Iglesias ja han deixat clar que no hi haurà cap possible solució al conflicte si no es reconeix la sobirania de Catalunya i, per tant, si no es celebra un referèndum acordat. El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha afegit que no servirà de res fer una reforma constitucional "a esquenes" de Catalunya. A l'altre extrem, Albert Rivera ha estat molt clar aquest dimecres al Congrés: "No s'ha de reformar la Constitució perquè surtin guanyant els que han donat un cop a la democràcia".Amb tot, un dia després del discurs de Puigdemont "de confusió i desconcert" al Parlament, Iceta ha demanat que es deixi de fer "befa continuada" de la proposta dels socialistes. Al seu judici, el president de la Generalitat va fer un "simulacre" signant la declaració d'independència "en una sala annexa" i ha assenyalat que l'escena només es pot qualificar de "vergonya i ridícul".

