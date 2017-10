Ni diàleg ni mediació, article 155. «Entesos»: el resum d'aquest dimecres

Mariano Rajoy en el consell de ministres d'aquest dimecres Foto: Moncloa

Ni diàleg ni mediació: article 155. L'última proposta de Carles Puigdemont no ha durat ni 24 hores sobre la taula del govern espanyol. Al matí, un Consell de Ministres extraordinari ha servit per activar el 155 i enviar un requeriment a Puigdemont perquè deixi clar si ha declarat la independència. El president té cinc dies per donar una resposta i el Govern ho està estudiant. A la tarda, la sessió del Congrés dels Diputats ha servit per posar de manifest que Mariano Rajoy té ple suport del búnquer constitucionalista, el PSOE i C's, per "preservar l'Estat de dret" i garantir la unitat d'Espanya. La reacció de Puigdemont ha arribat a la nit i a través de Twitter: "Demanes diàleg i et responen posant el 155 damunt la taula. Entesos", ha dit el president.D'altra banda, el PSOE ha venut aquest matí un acord amb el PP per debatre durant sis mesos si cal abordar la reforma constitucional en comissió al Congrés. Durant la sessió de la tarda, diversos grups s'han encarregat de constatar que és "complicat" aplicar l'article 155 i estudiar una reforma de la carta magna. Complicat o no, la tercera via torna a escena. O això diu el PSC, considera que l'"entesa" entre Rajoy i Sánchez mostra la viabilitat d'aquesta opció. Nou capítol també avui de la trama judicial contra els dirigents sobiranistes. L'Audiència Nacional ha citat de nou el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i els dirigents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, pel seu paper en les mobilitzacions davant d'Economia. Sobre la taula hi ha el delicte de sedició i dilluns hauran d'anar a Madrid. També avui, el TSJC ha acceptat la querella del partit d'ultradreta VOX contra Carles Puigdemont pels delictes de desobediència, malversació i prevaricació. El mateix tribunal ha assegurat avui, a través d'una declaració, que la declaració d'independència "no té cap efecte jurídic" i ha refermat el seu compromís amb l'ordre constitucional espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)