CCOO i UGT de Catalana Occident aplaudeixen el canvi de seu

L'asseguradora Catalana Occident es va unir dimarts a la corrua d'empreses i entitats financeres que han optat per traslladar la seva seu fora de Catalunya i va moure's de Sant Cugat del Vallès a Madrid. Una decisió polèmica que ha rebut l'aval actiu de les seccions sindicals de CCOO i UGT a la corporació, segons es desprèn dels respectius comunicats interns que han enviat aquest dimecres als treballadors de l'asseguradora, als quals ha tingut accési on expliquen que el director general de Catalana Occident, Francisco Arregui, els va justificar la mesura i certifiquen que el canvi és positiu.En aquest sentit, CCOO exposa que Arregui va defensar que el trasllat respon a l'"obligació de preservar els interessos dels stakeholders (accionistes, treballadors, clients, agents i mediadors)", motiu pel qual "es necessita desenvolupar amb normalitat l'activitat empresarial, en un marc estable, amb seguretat jurídica i econòmica, dins de la Unió Europea i en la zona euro". Així, el sindicat compra aquests arguments i afirma que "la situació actual fa necessària la mesura del trasllat per evitar els impactes negatius en el negoci" que afectin "la seva cotització en borsa" o atenent a que "una part important del negoci del grup és l'assegurança de crèdit on el rating és molt important". "En definitiva, existeix incertesa davant diversos escenaris que es mantenen oberts amb conseqüències imprevisibles", afegeix.Així mateix, la carta de CCOO insisteix que el canvi de seu "es tracta d'una decisió necessària per garantir els interessos de tots els stakeholders" i recorda que "el canvi és reversible i és possible tornar a traslladar la seu social a Catalunya però fa falta que es recuperin les condicions d'estabilitat i seguretat jurídica". Sigui com sigui, el sindicat es mostra interessat "en fer tot allò possible per minimitzar els efectes socials i econòmics", "transmetre serenitat i ajudar a mantenir la cohesió social", ja que "l'empresa és un territori comú d'interessos compartits".Al seu torn, UGT subratlla que, en aquest cas, "la defensa dels llocs de treball és el més important", motiu pel qual entén que "amb aquesta decisió de la direcció es dissipa la preocupació que estava causant a la plantilla, rebaixa la tensió que s'estava patint en tots els centres de treball" i aposta "per mantenir la prudència en aquesta delicada situació, allunyada de la desaconsellable crispació que tots" han contemplat.Igualment, aquesta organització es defineix com a "sindicat responsable davant dels treballadors" i, per això, es compromet a continuar "col·laborant perquè tota aquesta situació torni a la normalitat i el conjunt dels empleats puguin sentir-se més protegits i amb més suport, dins de la concòrdia i els valors positius" de la societat.De fet, tant CCOO com UGT ja van valorar positivament el trasllat de Banc Sabadell, una de les primeres entitats que van optar per traslladar la seu fora de Catalunya en una operació de pressió del gran empresariat per frenar el full de ruta sobiranista.

