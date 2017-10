L'última oferta de Puigdemont topa amb el búnquer constitucional

20:41 PRIMÍCIA Les seccions sindicals de CCOO i UGT a Catalana Occident aplaudeixen el canvi de seu. Les dues organitzacions envien una comunicació interna als treballadors de l'empresa on justifiquen el trasllat per la inseguretat jurídica existent o per la "tensió" i "crispació" que afirmen que patien els empleats. Per Roger Tugas.

20:33 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebra els "senyals de distensió" però demana a Mariano Rajoy que descarti del tot l'aplicació de l'article 155 i retiri el desplegament policial

20:23 VÍDEO Clatellot de Campuzano a Rivera: «Ha fet una intervenció pròpia d'un falangista». El diputat del PDECat al Congrés assegura que el líder de C's vol tornar Catalunya "als temps de Franco".

20:03 Els Mossos afirmen que policia espanyola i Guàrdia Civil es van saltar els acords de coordinació l’1-O. La policia catalana assegura que va impedir la votació en gairebé 450 col·legis electorals i va requisar unes 400 urnes en locals ja oberts.

19:55 La CUP de Tarragona denuncia que els assessors dels grups municipals no podran entrar a l'Ajuntament el 12-O. Els regidors cupaires, que aniran a treballar perquè "no hi ha res a celebrar", lamenten que els canvis en la política d'accés del personal a les dependències municipals en dies no hàbils afecti els assessors i també als funcionaris.

19:54 Mariano Rajoy diu a Albert Rivera que "no comparteix" una part de la seva intervenció, en la qual ha carregat contra el catalanisme

19:53 La manresana Indústries Ponsa es trasllada a Madrid per la situació política que viu Catalunya. Asseguren que ho fan amb l'objectiu de guanyar estabilitat i donar garanties als seus clients i treballadors.

19:51 Decisió insòlita de la presidenta del Congrés, Ana Pastor. Albert Rivera s'ha queixat d'haver estat titllat de "falangista" per part del portaveu del PDECat, Carles Campuzano, que s'ha negat a retirar aquest qualificatiu. Davant d'aquesta situació, Pastor ha ordenat que la paraula "falangista" sigui retirada del diari de sessions

19:53 Applus trasllada la seu social de Catalunya a Madrid. La firma certificadora pren la decisió per "mantenir les operacions normals" i "protegir el conjunt dels seus interessos generals".

19:49 Dura crítica del portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, al líder de Ciutadans, Albert Rivera: "Vostè ha fet una intervenció pròpia d'un falangista"

19:45 El PDECat avisa Rajoy: "L'amenaça de suspendre l'autonomia no és la resposta intel·ligent a la proposta de diàleg"

19:38 Aitor Esteban, del PNB, planteja que es creï una llei de la claredat per resoldre el conflicte català

19:34 El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, avisa el PSOE: "Estan donant suport a la resposta autoritària del PP. Si detenen Puigdemont, en seran corresponsables"

19:35 El País acomiada John Carlin per no seguir la línia editorial. En els darrers dies, la marxa d'articulistes d'El País ha estat constant per com el diari està tractant la qüestió catalana.

19:31 Albert Rivera: "No s'ha de reformar la Constitució perquè surtin guanyant els que han donat un cop a la democràcia"

19:29 Albert Rivera: "La televisió pública de Catalunya sembla el NO-DO"

19:26 Albert Rivera demana a Mariano Rajoy que actuï ja amb el 155 amb independència de la resposta de Puigdemont

19:25 Pablo Iglesias avisa Mariano Rajoy que Espanya "no sobreviurà" si els catalans no volen formar part del "projecte col·lectiu"

19:22 Pablo Iglesias, a Mariano Rajoy: "De vegades és necessari crear noves lleis per resoldre els problemes polítics"

19:19 Pablo Iglesias recorda a Mariano Rajoy que el PP ha "incomplert" la llei en moltes ocasions

19:11 Margarita Robles, portaveu del PSOE, celebra que el PP s'hagi "sumat a les tesis" del PSOE

19:09 Mariano Rajoy: "No estic d'acord amb la tremenda generositat del senyor Puigdemont"

19:10 DOCUMENT «Puigdemont ha posat en greu risc l'ordre constitucional»: així justifica Rajoy l'aplicació del 155. Per Oriol March i Pep Martí.



19:10 El fre a la declaració d'independència anima l'Ibex-35. El selectiu espanyol tanca amb una pujada de l'1,34%. Totes les empreses catalanes registren números verds i destaquen Colonial (+2,44%) i Cellnex (+2,14%).

19:07 Mariano Rajoy defensa les càrregues policials durant l'1-O per garantir "l'imperi de la llei"

19:05 Mariano Rajoy, a Joan Tardà: "Vostès no volen dialogar, volen imposar. No acceptaré cap lliçó de democràcia del seu partit"

19:00 Rajoy, al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà: "Conec molta gent espantada, amb por i assetjada"

18:58 Mariano Rajoy presumeix d'una Espanya que, al seu judici, és el país "més descentralitzat del món"

18:56 Mariano Rajoy assegura que l'extrema dreta del Parlament europeu i Maduro són els suports de l'independentisme català

18:53 Mariano Rajoy assegura que no pot acceptar un "xantatge perpetu" dels partidaris del dret a l'autodeterminació

18:50 Mariano Rajoy avisa el líder de Podem, Pablo Iglesias, que "sense la llei" es viuria "a la selva" i que "sense la llei no hi ha democràcia". Els diputats del PP esclaten en aplaudiments

18:50 Àngel Ros veu més propera la via federal després de la suspensió de la declaració d'independència. El president del PSC i alcalde de Lleida assegura que "veu llum al final de túnel" en el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Informa Àlvar Llobet.



18:48 Mariano Rajoy recorda que Puigdemont té el termini d'una setmana per respondre el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució

18:47 El president espanyol, Mariano Rajoy, assegura que els catalans tenen dret a saber si s'ha declarat o no la independència

18:45 Mariano Rajoy: "Mai m'he negat a dialogar i no ens neguem a parlar d'una reforma de la Constitució"

18:43 Mariano Rajoy: "No hi ha ningú que pugui afirmar que el que va passar ahir al Parlament va ser normal o raonable"

18:39 Mariano Rajoy convida Carles Puigdemont a assegurar amb claredat que no ha proclamat la independència

18:36 Rafael Hernando acusa el Govern de la Generalitat de no haver "volgut dialogar" perquè busca "imposar" el seu projecte

18:34 Dur discurs del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que també acusa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, d'encapçalar "assetjaments" als tribunals

18:33 Bimbo trasllada la seu social de Granollers a Madrid per «mantenir la seguretat jurídica per treballar amb normalitat». La companyia garanteix que el canvi no afectarà l'activitat de les oficines i centres de producció de Catalunya.



18:33 Rafael Hernando acusa "el totalitarisme independentista" d'adoctrinar els nens a les escoles i de "menystenir" la senyera

18:30 Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés: "Espero que Ada Colau demani perdó a la policia de l'Estat i a les dones víctimes de violència masclista"

18:28 Rafael Hernando diu que l'1-O no es va produir un referèndum perquè hi havia urnes que arribaven a les meses plenes ja de paperetes i que hi havia urnes que s'omplien "pels carrers i als semàfors"

18:23 Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés, assegura que a Espanya no s'havia viscut res igual des del cop d'estat del 23-F

18:20 Coalició Canària advoca per "recuperar la convivència" a Catalunya i dona la benvinguda a una reforma de la Constitució

18:17 Foro Asturias també tanca files amb el president Rajoy per frenar el procés independentista a Catalunya

18:17 El PDECat reclama a Rajoy que aprofiti l'oportunitat de diàleg de Puigdemont. Carles Campuzano assegura que aplicar l'article 155 de la Constitució seria un "error majúscul", i pronostica que Catalunya "resistirà”. Per Oriol March i Roger Tugas.