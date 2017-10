L'1x1 del debat al Congrés: de l'enyorança que Rajoy té de CiU al «susanisme» del PSOE

Heus ací un típic article "partidista", que sembla que tingui per objecte dificultar qualsevol possibilitat d'acostament. Diu, i amb passió, totes les coses que són més pessimistes. Fins i tot, fa un argument del fet que no s'hagi repetit una cosa que ja s'havia dit, i amb tota autoritat, per part del PSOE, que no calia pas repetir-la.

En un altre ordre de coses, és clar que no "es dialogarà", en el sentit de "cara a cara". I afortunadament que no sigui així. Si fos així, sí que aleshores no hi hauria res a fer. Perquè, deixant a part l'estupidesa de qui ja sabem, el diàleg s'haurà de fer a través de representants, per pura necessitat que es puguin entendre.