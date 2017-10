El ferit l'1-O per una pilota de goma a l'ull «perdrà la visió totalment o gairebé»

18:58 Mariano Rajoy presumeix d'una Espanya que, al seu judici, és el país "més descentralitzat del món"

18:56 Mariano Rajoy assegura que l'extrema dreta del Parlament europeu i Maduro són els suports de l'independentisme català

18:53 Mariano Rajoy assegura que no pot acceptar un "xantatge perpetu" dels partidaris del dret a l'autodeterminació

18:50 Mariano Rajoy avisa el líder de Podem, Pablo Iglesias, que "sense la llei" es viuria "a la selva" i que "sense la llei no hi ha democràcia". Els diputats del PP esclaten en aplaudiments

18:50 Àngel Ros veu més propera la via federal després de la suspensió de la declaració d'independència. El president del PSC i alcalde de Lleida assegura que "veu llum al final de túnel" en el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Informa Àlvar Llobet.



18:48 Mariano Rajoy recorda que Puigdemont té el termini d'una setmana per respondre el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució

18:47 El president espanyol, Mariano Rajoy, assegura que els catalans tenen dret a saber si s'ha declarat o no la independència

18:45 Mariano Rajoy: "Mai m'he negat a dialogar i no ens neguem a parlar d'una reforma de la Constitució"

18:43 Mariano Rajoy: "No hi ha ningú que pugui afirmar que el que va passar ahir al Parlament va ser normal o raonable"

18:39 Mariano Rajoy convida Carles Puigdemont a assegurar amb claredat que no ha proclamat la independència

18:36 Rafael Hernando acusa el Govern de la Generalitat de no haver "volgut dialogar" perquè busca "imposar" el seu projecte

18:34 Dur discurs del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que també acusa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, d'encapçalar "assetjaments" als tribunals

18:33 Bimbo trasllada la seu social de Granollers a Madrid per «mantenir la seguretat jurídica per treballar amb normalitat». La companyia garanteix que el canvi no afectarà l'activitat de les oficines i centres de producció de Catalunya.



18:33 Rafael Hernando acusa "el totalitarisme independentista" d'adoctrinar els nens a les escoles i de "menystenir" la senyera

18:30 Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés: "Espero que Ada Colau demani perdó a la policia de l'Estat i a les dones víctimes de violència masclista"

18:28 Rafael Hernando diu que l'1-O no es va produir un referèndum perquè hi havia urnes que arribaven a les meses plenes ja de paperetes i que hi havia urnes que s'omplien "pels carrers i als semàfors"

18:23 Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés, assegura que a Espanya no s'havia viscut res igual des del cop d'estat del 23-F

18:20 Coalició Canària advoca per "recuperar la convivència" a Catalunya i dona la benvinguda a una reforma de la Constitució

18:17 Foro Asturias també tanca files amb el president Rajoy per frenar el procés independentista a Catalunya

18:17 El PDECat reclama a Rajoy que aprofiti l'oportunitat de diàleg de Puigdemont. Carles Campuzano assegura que aplicar l'article 155 de la Constitució seria un "error majúscul", i pronostica que Catalunya "resistirà”. Per Oriol March i Roger Tugas.

18:15 UPN dona total suport a Mariano Rajoy per frenar el procés sobiranista a Catalunya i demana recuperar "el diàleg" per garantir la unitat

18:13 Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, recorda a Mariano Rajoy que cada cop el PP té menys suports a Euskadi i a Catalunya

Torn de Joan Baldoví, del Grup Mixt: "No hi ha hagut DUI. Es veia a les cares de la CUP i de molta gent que estava a les portes del Parlament".

18:07 Tardà avisa que el procés "no patirà cap retrocés encara que augmenti la repressió". El dirigent d'ERC alerta Rajoy que, si empresona dirigents independentistes, aconseguirà que "a la bandera del dret de decidir se li sumi una altra, la de l'amnistia" i això acabarà amb el seu govern. Per Oriol March i Roger Tugas.

18:06 Campuzano: "L'aplicació de l'article 116 o 155 seria un error majúscul. No és democràtic, ni europeu, ni civilitzat".

18:04 Campuzano: "La comunitat internacional li demana diàleg sobre la qüestió nacional que planteja Catalunya".

18:04 Campuzano: "El món sap que Catalunya s'ha guanyat el dret a tenir un estat propi".

És el torn ara de Carles Campuzano, del Grup Mixt: "És imprescindible que el ministre de l'Interior dimiteixi. És inadminissible el que va passar l'1 d'octubre".

17:56 Esteban, a Rajoy: "Veurem que contesta el govern al requeriment, però jo li demano que no apliqui l'article 155".

17:55 Estaban: "La gent ha pogut arribar a la conclusió que no es pot negociar amb el govern espanyol".

17:52 Esteban: "Encara que tots els bascos i tots els catalans volguéssim canviar la Constitució, vostès aquí ens dirien que no. Que es pot canviar la Constitució és una veritat formal".

17:49 Esteban: "La gent que va voler votar no va anar en contra de la democràcia. No hi va haver cap delicte".

Intervé ara Aitor Esteban, portaveu del PNB: "El dilema és evident: vèncer o solucionar el problema. La primera solució està a les mans del govern, però el problema és més profund".

17:45 Tardà, conclou: "Negociació i mediació. Actuarem en conseqüència i mai farem un pas enrere".

17:42 Tardà, amb un punt irònic: "Ahir al Parlament va passar el que va passar". "Tot i que vostès optim per incrementar la repressió, no hi haurà cap retrocés", explica, i afegeix: "som ciutadans responsables, optarem per la resistència pacífica i defensarem el Govern".

17:42 Tardà: "Nosaltres no participarem en la comissió que proposa el PSOE".

17:41 Rivera demana fermesa a Rajoy: "Seria inadmissible que miréssim cap a una altra banda". El líder de Ciutadans insta el govern espanyol a "defensar la Constitució" per preservar la "dignitat" dels espanyols. Per Oriol March i Joan Serra Carné.

17:40 Tardà: "Al final guanyarem. Al final guanyarà la democràcia. Sabem què es patir. El dret a decidir ja no desapareixerà i se li sumarà la bandera de l'amnistia. Això acabarà amb el seu govern".

17:37 Tardà, condemna la repressió de Rajoy: "Creu que els catalans no independentistes l'aplaudiran? Només l'aplaudiran els feixistes del nostre país".

17:36 Tardà: "Estan disposats a no desautoritzar el diputat Casado. Estan disposats a tot, fins i tot a recordar-nos que vam tenir un president que va ser afusellat".

17:34 Tardà: "Facin l'esforç intel·lectual, històric i polític d'entendre que som al segle XXI i els homes i dones som lliures".

17:33 Tardà, a Rajoy: "Vostè parteix d'un punt de vista 'fraguista' de la unitat d'Espanya. Per a vostès, la unitat d'Espanya preval a la democràcia".

17:32 Tardà: "No hi ha Constitució sense respecte al principi democràtic".

Intervé ara Joan Tardà, pel grup d'ERC, que es dirigeix a Rajoy: "De Felip IV a Felip VI legitimant la repressió del seu govern el dia 1 d'octubre".

17:25 Rivera: "Defensem la Constitució. El major risc d'Europa és el nacionalisme i el populisme".

17:24 Salut eleva a més d'un miler el nombre de ferits per la repressió policial de l’1-O. El conseller Toni Comín assegura que la persona que va rebre una pilota de goma a l'ull "perdrà la visió, total o gairebé totalment".

17:23 Rivera: "Apliquem la Constitució i posem una data a les eleccions a Catalunya".

17:22 Rivera, en català: "Volem votar. Votarem. En unes eleccions autonòmiques per fer fora Puigdemont".