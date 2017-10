Rajoy dona cinc dies a Puigdemont abans d'aplicar el 155

El govern espanyol, en el requeriment que activa l'article 155 de la Constitució , dona cinc dies, és a dir, fins al dilluns vinent 16 d'octubre a les 10 del matí, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè confirmi si ha declarat la independència de Catalunya. I estableix un segon termini, fins al dijous de la setmana vinent, 19 d'octubre a les 10 del matí, perquè rectifiqui i eviti la seva aplicació. Si Puigdemont no s'aplana a les exigències de l'executiu del PP, s'engegarà la maquinària de l'Estat per intervenir l'autonomia El president Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras encapçalen una reunió al Palau de la Generalitat per abordar la resposta al requeriment anunciat per Mariano Rajoy. El Govern analitza els nous passos a donar tot i que encara no ha rebut formalment el requeriment en què es demana que aclareixi si ha declarat la independència, com a pas previ a aplicar l'article 155 i, per tant, suspendre l'autonomia de Catalunya. Segons fonts del Govern, la Generalitat encara no ha rebut la petició enviada per l'executiu de Rajoy.En qualsevol cas, la petició de diàleg feta ahir per Puigdemont ha estat rebutjada pel president espanyol per partida doble. Aquest matí, després d'un Consell de Ministres extraordinari, ha refusat la mediació proposada pel president de la Generalitat. Una negativa que ha reiterat a la tarda durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats: "No hi ha mediació possible entre la llei i la il·legalitat".

