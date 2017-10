El PDECat reclama a Rajoy que aprofiti l'oportunitat de diàleg de Puigdemont

Joan Tardà, portaveu d'ERC a Madrid, intervé al Congrés dels diputats. Foto: Congrés dels Diputats

El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha reclamat aquest dimecres a Mariano Rajoy que "aprofiti l'oportunitat de diàleg" que li ha ofert el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la suspensió de la declaració de la independència . "La comunitat internacional li demana diàleg", ha assegurat Campuzano, que considera que el resultat de l'1-O confirma Catalunya com un "subjecte polític". L'ambient, assegura el dirigent nacionalista, s'ha de "destensar".El cap de files de la formació a Madrid ha assegurat que aplicar l'article 155 de la Constitució seria un "error majúscul", i ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per la violència policial de l'1-O.Les mesures que pugui prendre el govern espanyol emparant-se en l'article 155 no frenaran el procés cap a la independència. Així de clar ho ha deixat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha asseverat a Mariano Rajoy que el full de ruta del Govern i el Parlament "no patirà cap retrocés encara que augmenti la repressió". "No som delinqüents que fugen de la policia", ha insistit, motiu pel qual ha avançat que hi haurà "resistència sempre pacífica" per defensar "el Govern i sobretot quan Carles Puigdemont es manté ferm en la voluntat de dialogar, de buscar mediadors". "Cívicament, pacíficament i mai no farem un pas enrere", ha resumit.Així, Tardà ha destacat que els membres de l'executiu central "estan disposats a tot per mantenir la unitat d'Espanya, a vulnerar drets fonamentals, a empresonar, a no desautoritzar Pablo Casado", que va frivolitzar amb l'afusellament de Lluís Companys , a qui va apel·lar per alertar del que li podia passar a Puigdemont. "Han incrementat la repressió i nosaltres som un poble pacífic", ha destacat, i ha assegurat que, si Rajoy suspèn l'autonomia i engarjola polítics catalans, no rebrà l'aplaudiment dels ciutadans catalans, ni tan sols dels unionistes, sinó "només dels pocs feixistes que encara viuen al nostre país".D'aquesta manera, el dirigent republicà ha avisat que aquestes mesures seran "inútil i estèril", ja que "la democràcia sempre guanya". Si les aplica, ha insistit, aconseguirà que "a la bandera del dret de decidir se li sumi una altra, la de l'amnistia, i això acabarà amb el seu govern, ja que la societat espanyola i catalana no li ho permetran". En aquest sentit, ha defensat que "no hi ha democràcia sense consentiment, no és la força és el que fa la unió, el consentiment és allò fonamental" i ha burxat amb que "els partits constitucionalistes no arriben ni al 40% del vot a Catalunya", cosa que evidenciaria que la Constitució ja no hi té tant de suport".En tot cas, ha afirmat que "no hi ha Constitució sense respecte al principi democràtic" i, per exemple, ha recordat que ​Canadà i Suècia van adaptar-se per permetre l'autodeterminació del Quebec o Noruega, ja que van "anteposar la democràcia a la Constitució". Igualment, ha criticat que el PP defensi que "la unitat d'Espanya preval i fins i tot és prèvia a la democràcia, i això és inaudit en el segle XXI" i, per contra, ha reclamat: "En el segle XXI, els homes i dones som lliures i, com que som lliures, tenim el dret i fins i tot el deure de treure'ns les cadenes de tots els prejudicis ideològics i llasts històrics".Sigui com sigui, Tardà ha reiterat que, com ja va avançar , ERC no participarà a la comissió per a la reforma territorial impulsada pel PSOE. "Encara que tots els catalans penséssim igual, sempre seríem una minoria demogràfica a mercè del PP, el PSOE i C's", ha raonat, motiu pel qual ha insistit en la crida a la mediació per obrir una negociació bilateral entre la Generalitat i l'Estat.

