Salut eleva a més d'un miler els ferits per la repressió policial de l'1-O

17:25 Rivera: "Defensem la Constitució. El major risc d'Europa és el nacionalisme i el populisme".

17:24 Salut eleva a més d'un miler el nombre de ferits per la repressió policial de l’1-O. El conseller Toni Comín assegura que la persona que va rebre una pilota de goma a l'ull "perdrà la visió, total o gairebé totalment".

17:23 Rivera: "Apliquem la Constitució i posem una data a les eleccions a Catalunya".

17:22 Rivera, en català: "Volem votar. Votarem. En unes eleccions autonòmiques per fer fora Puigdemont".

17:21 Rivera: "Com podem dialogar amb els que estan liquidant la llei i els drets del ciutadans?".

17:19 Rivera: "Apliquem sense complexos i amb fermesa la Constitució. Qui està en contra que s'apliquin les lleis en aquest país?".

17:18 Iglesias assenyala el PP: “Són els principals responsables que es trenqui Espanya”. El líder de Podem defensa el referèndum com a solució i diu que els populars van deixar de ser un "partit d'Estat" quan van "pressionar" el TC per laminar l'Estatut. Per Joan Serra Carné i Oriol March.

17:18 Rivera: "Celebro que el govern espanyol hagi decidit defensar la Constitució espanyola".

17:16 El PSOE a Rajoy: "No necessitem més mediadors que nosaltres". Margarita Robles fa un elogi del règim de 1978 i defineix el socialista com "un partit d'Estat". Per Pep Martí.

17:16 Rivera considera que la societat catalana està dividida i assegura que l'Estat "s'enfronta al repte més gran des del 23-F: lluitar contra l'enfrontament i el nacionalisme".

17:13 Torn ara pel president de Ciutadans, Albert Rivera: "Ahir es va fer un cop a la democràcia espanyola". Seguiu la seva compareixença aquí.

17:10 Yolanda Díaz Perez, del grup Units Podem: "Hem arribat aquí perquè no comprenen el que passa a Catalunya. Parem l'odi contra Catalunya. El referèndum és l'única sortida".

17:08 Alberto Garzón, intervé també pel grup parlamentari d'Units Podem: "El nostre país és un país plurinacional. Hem de fer canvis comptant amb la gent i de manera participativa".

17:07 Xavier Domènech repassa les demandes de diàleg de vuit nobles de la Pau, de diversos líders mundials, i recorda que la qüestió catalana no és un problema de majories parlamentàries sinó de voluntats col·lectives. "Si no poden dialogar, marxin. Pel bé d'Espanya", conlou.

17:05 Domènech: "El diàleg comença reconeixent tots els subjectes, totes les propostes i afrontant de cara tots els problemes".

17:04 Domènech: "Diuen que no dialogaran del dret a decidir i amb això ja està posant condicions al diàleg".

17:02 En representació d'En Comú Podem, parla Xavier Domènech, que es dirigeix al PP: "L'1-O van dir que no hi hauria urnes i n'hi va haver; que no votaria ningú, i es va votar". Seguiu la seva intervenció aquí.

17:01 Iglesias, a Rajoy: "Actuï com a president del govern. Posi's al capdavant d'una negociació i deixi de trencar Espanya".

16:59 Iglesias, al PP: "Va haver-hi un temps que vostès sabien treballar amb la plurinacionalitat de l'Estat".

16:58 Iglesias: "Parlem d'un problema polític que tenim a Espanya des de fa molt temps: el problema de la plurinacionalitat".

16:55 Torn ara per Units Podem. Parla Pablo Iglesias, que es dirgeix a Rajoy: "Desconfiï del senyor Rivera. És el principal operador polític de José María Aznar i Aznar, a vostè, no li vol bé". Seguiu la seva intervenció aquí.

16:54 Robles: "Amb l'esperit de la transició, entenem que tot es pot parlar i dialogar".

16:54 Robles: "La proposta de diàleg volem que culmini amb un estudi seriós d'una reforma constitucional".

16:52 Margarita Robles agraeix al PP que accepti dialogar sobre el model territorial i considera que no calen més mediadors que els representants del poble espanyol. "Que vingui tothom al Congrés a explicar el seu projecte", afirma.

16:52 Robles: "És el moment de fer política amb majúscula. El PSOE va fer gran Espanya, i la seguirà fent gran".

16:50 El PSOE mostra també "reconeixement" a jutges, fiscals i policia, i també a tots els mitjans de comunicació "que han permès estar informats de tot allò que ha passat aquests dies".

16:49 Robles: "Demanem al govern de la Generalitat que torni al marc constitucional. Un marc que ho permet tot, el debat i la seva pròpia reforma".

16:47 Robles: "El PSOE no pot acceptar el que va passar els dies 6 i 7 de setembre ni res del que ha passat després. Quin país es vol construir si només ho han votat el 38% dels ciutadans?".

16:44 Robles fa costat a Rajoy: "Ens comportarem com un partit d'Estat en defensa de la legalitat i la Constitució".

16:42 Torn ara pels grups de l'oposició. La primera en intervenir serà Margarita Robles, portaveu del grup parlamentari socialista. "És el moment de la política que es fa al Congrés", afirma. Seguiu la seva intervenció aquí.

16:40 Rajoy reivindica els milers de persones que han sortit al carrer aquests dies per defensar la unitat d'Espanya: "L'Espanya que avui pateix pel que passa a Catalunya és l'Espanya que estima a Catalunya".

16:39 Rajoy, citant les paraules de Felip VI: "Tirarem endavant perquè ens sentim orgullosos del nostre país". "El govern seguirà treballant per mantenir la unitat d'Espanya", reitera.

16:38 Rajoy afirma que "es pot parlar de tot allò que la Constitució i les lleis permeten parlar", i destaca que "la Constitució es pot canviar".

16:36 Rajoy, sobre el dret a decidir: "És una manera tramposa de presentar un dret que no contempla cap constitució". "És falsa la invocació d'un dret a decidir en un país democràtic que respecta el dret internacional", afegeix.

16:35 Rajoy: "Agraeixo l'interès dels mediadors, però no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la il·legalitat".

16:34 Rajoy: "No es pot acceptar la imposició unilateral de punts de vista que se saben impossibles d'acceptar".

16:33 Rajoy: "L'Espanya d'avui no es pot entendre sense el catalanisme constitucional i europeista. Avui, tots trobem a faltar l'etapa de col·laboració lleial d'aquella època".

16:33 El president del govern espanyol ressalta la necessitat del suport dels partits que vulguin "defensar la Constitució": "Em comprometo a seguir treballant per mantenir la unitat dels demòcrates i, si pot ser, ampliar-la".

16:31 Rajoy: "Tot extremisme destrueix allò que afirma. L'independentisme està apunt de destruir la millor època de Catalunya en tota la història".

16:29 Rajoy: "Hi haurà conseqüències pitjors mentre a Catalunya no es retorni a la legalitat".

16:29 La CUP recorda a Puigdemont que "el mandat és la República i no la via del pacte constitucional" i insten el president i Junqueras a seguir endavant.

16:28 Rajoy: "Cap de les normes que vinculen el vot amb la democràcia s'han complert".

16:27 Rajoy rebutja que l'1-O permeti declarar la independència: «El que no és legal no és democràtic». El president del govern espanyol detalla al Congrés que els resultats del referèndum no poden servir d'"argument" per "legitimar la independència. Per Joan Serra Carne, Oriol March i Roger Tugas.



16:26 Rajoy: "La farsa de l'1 d'octubre va ser un exercici contra la democràcia. Tot el que ha passat des de llavors són les conseqüències inevitables del trencament de la legalitat".

16:25 Rajoy afirma que el Govern és el "culpable" de la situació a Catalunya: "No busquin altres culpables".