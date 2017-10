El Festival Nacional de Poesia arrenca amb menys actes per la intervenció econòmica de l'Estat

Un moment de la darrera edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat Foto: ILC

El proper 15 d'octubre arrenca la 17ena edició del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat del Vallès , que arriba amb una programació marcada per la intervenció per part del govern espanyol dels comptes de la Institució de les Lletres Catalanes. Segons ha explicat l'entitat, s'ha hagut de passar de les 60 activitats previstes en un inici a 35, i dels 26 espais poètics als 16. Amb tot, han remarcat que s'ha mantingut "la qualitat de les propostes".Malgrat els entrebancs registrats els darrers dies, l'edició d'enguany manté les premisses inicials i retrà homenatge al poeta i dramaturg Josep Palau i Fabre, amb l'acte d'inauguració del Festival, el diumenge 15 d'octubre al Teatre-Auditori. Entre d'altres, el festival comptarà amb artistes com Roger Mas, Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, Andrea Motis, Maria Arnal i Marcel Bagès, Emma Vilarasau, Lluís Calvo, Sam Abrams, Jordi Bosch, Ramon Madaula, Mone Teruel o Joan Artigas.La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, ha explicat que des de la perspectiva del Festival Nacional de Poesia, la d'enguany havia de ser una edició marcada per la "consolidació i l'estabilitat" en termes de programació, espais i propostes artístiques que permetessin obrir una porta cap a la internacionalització. Tanmateix, ha apuntat que la intervenció de l'estat espanyol en les finances de la ILC ha comportat que el certamen sigui diferent. "Ens veiem obligats a reduir dies de programació i a cancel·lar espectacles per poder assumir el compromís amb poetes, actors i músics", ha comentat Borràs.Al llarg de la setmana de durada del festival, Sant Cugat respirarà poesia amb un ampli ventall de propostes artístiques. Entre aquestes destaca Màrius Torres: un poeta líric, amb Emma Vilarasau, Ramon Madaula i Jordi Bosch o la interpretació musical d'Andrea Motis, Joan Chamorro i Ignasi Terraza. El programa contempla també una trobada de traductors al Museu de Sant Cugat i diferents activitats que es faran a espais com el Casal Torreblanca, la Casa de Cultura, les biblioteques de la ciutat o el Cafè Auditori, a més de les llibreries i galeries.A banda de l'homenatge a Josep Palau i Fabre, el certamen també viurà d'altres celebracions, com ara l'homenatge que es farà al santcugatenc Lluís Calvo –poeta, crític, assagista i narrador– que celebra aquest 2017 30 anys de trajectòria poètica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)