La Hispanitat més eclipsada per Catalunya

Manifestació de la Hispanitat a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Manifestació ultra del 12-O Foto: José Manuel Gutiérrez

Els regidors de Badalona obrint l'ajuntament el 12-O de 2016 Foto: Carles Palacio

És el Dia de la Hispanitat però totes les mirades estan posades en Catalunya. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, assisteix a la desfilada militar presidida pel rei Felip VI, i també a la posterior recepció al Palau Reial, després d'haver posat en marxa el mecanisme de l'article 155 enviant un requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont , perquè aclareixi si ha declarat o no la independència. Mentre tothom espera una resposta de l'executiu català, Espanya intentarà viure una jornada d'orgull patriòtic donant per amortitzat el procés català.En aquesta línia, el Ministeri de Defensa ha organitzat més de cent actes arreu de l'Estat més enllà de la marxa pel Passeig de la Castellana de Madrid. A més a més, ha iniciat una campanya sota el lema "orgullosos de ser españoles" en la que convida els ciutadans a enorgullir-se del "futur, la solidaritat, les tradicions i la protecció", així com "la seguretat, la llibertat i l'amistat".Mentrestant, dues manifestacions espanyolistes recorreran Barcelona. La mobilització convocada a Plaça de Catalunya, que en cap cas s'espera tan massiva com la de diumenge , intentarà ser protagonista a la capital catalana. Un cop més, Societat Civil Catalana ha convocat una "celebració unitària" amb el lema "Catalunya sí, Espanya també" que sortirà des de la Pedrera.S'han sumat a la mobilització les entitats Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Movimiento Cívico 12-O, Profesores por el Bilingüismo, España Generosa i Españoles de a pie. La convocatòria, però, quedarà en un segon pla després de la multitudinària manifestació unionista del 8 d'octubre, que va aplegar prop d'un milió de persones -segons Societat Civil Catalana-, i unes 350.000, segons la Guàrdia Urbana.El 12-O, però, també és el dia que l'extrema dreta té marcat al calendari per sortir al carrer. Entitats i formacions d'ultradreta com Democracia Nacional i la Falange realitzaran la seva tradicional marxa fins a Montjuïc. El seu punt de partida serà les 10.30 a la parada de metro de Poble Sec per protestar contra "la destrucció total" d'Espanya.La manifestació transcorrerà després que alguns membres destacats de la ultradreta espanyola, com el líder de la Falange Manuel Andrino, ja hagin rebut l'ordre d'ingrés a la presó per l'assalt al centre Blanquerna del 2013 després que el Tribunal Suprem (TS) elevés les penes entre dos i quatre anys . Aquest també és l'escenari habitual d'amenaces a periodistes, crema d'estelades i discursos de l'odi, com la negació de l'Holocaust La Hispanitat tindrà com a altra cara de la moneda els ajuntaments que arreu de Catalunya no tancaran. El més important serà el de la ciutat de Badalona. El consistori encapçalat per l'alcaldessa Dolors Sabater ha trobat la solució per obrir amb una jornada de portes obertes , després de negar-se a tancar el dia de la Constitució de l'any passat , desobeint una ordre d'un jutge, per la qual cosa alguns regidors encara arrosseguen un procediment judicial Badalona, però, no serà l'únic cas. Els principals ajuntaments del Pirineu i més de 40 consistoris de les comarques gironines obriran i alguns funcionaran amb normalitat, mentre que a d'altres només s'hi podrà fer tràmits i d'altres ho faran a porta tancada amb els càrrecs electes. És el cas de Girona, on l'alcaldessa, Marta Madrenas, els regidors de l'equip de govern i els altres que ho vulguin treballaran però la feina es farà a porta tancada perquè no hi haurà atenció al públic.També obriran els ajuntaments com Sant Vicenç dels Horts o Berga. En aquests casos, tot el consistori treballarà i els funcionaris que vagin a la feina podran recuperar el festiu qualsevol altre dia. A Arenys de Munt, els regidors es reuniran per analitzar l'1-O i projectes municipals.Altres iniciatives contra la Hispanitat són les dels comerciants de Manlleu i Vic. A la capital d'Osona, l'Associació Vic Comerç va decidir fer una enquesta entre els botiguers associats i un 95% dels que van respondre van assegurar que tenien intenció d'apujar la persiana i treballar amb normalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)